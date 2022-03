As reais chances de Will Smith perder o Oscar após agressão

A 94ª edição do Oscar não chamou a atenção pelos filmes vencedores, mas sim graças ao tapa que Will Smith deu em Chris Rock. A agressão foi motivada por uma piada de mau gosto que o humorista fez sobre a esposa do ator, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia — doença autoimune que afeta o crescimento do cabelo. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela cerimônia, logo se pronunciou condenando a atitude de Smith e, ontem, afirmou que abriu um “processo disciplinar” para lidar com a situação.

Dentre as especulações que surgiram desde o fatídico bofetão, a principal pergunta que tomou a internet foi sobre as chances de Will Smith, que venceu como melhor ator por King Richard – Criando Campeãs, ter de devolver o primeiro Oscar da carreira em razão do incidente. De acordo com o Código de Conduta da Academia, publicado em 2017 após os casos de assédio trazidos à tona pelo movimento #MeToo, existe de fato a possibilidade de o ator ter de devolver a estatueta por sua má conduta. Essa chance, porém, revela-se muito pequena quando o histórico da Academia é observado com cuidado.

Em 94 anos de Oscar, nenhum artista foi destituído de sua estatueta. O que já aconteceu foram expulsões da Academia. O produtor Harvey Weinstein e o diretor Roman Polanski, por exemplo, não precisaram devolver os prêmios que ganharam por Shakespeare Apaixonado e por O Pianista, respectivamente, por terem envolvimento em casos de abuso sexual e assédio. Ambos deixaram de ser membros votantes e foram expulsos da Academia — assim como Bill Cosby, que também foi acusado de abuso sexual.

Após Smith agredir Chris Rock, a organização do evento disse que convidou o astro a se retirar da cerimônia, mas ele teria recusado. De acordo com a revista americana Variety, porém, fontes presentes no momento do barraco no Oscar contaram que a Academia e o produtor do programa não fizeram um pedido formal para Smith deixar o evento – apenas teriam enviado, em meio a confusão, uma mensagem confusa acerca de sua expulsão. O que provavelmente acontecerá com o protagonista de King Richard, que já de desculpou pelo ocorrido em suas redes sociais, é alguma punição ou sanção a respeito de suas futuras participações no Oscar. Ele ainda terá a chance de se defender através de uma resposta por escrito à Academia, que discutirá a medida disciplinar em uma reunião de conselho prevista para 18 de abril. Se vão passar o pano ou não para Will Smith, é uma incógnita. Mas o certo é que o episódio cobrará um preço altíssimo de sua carreira.