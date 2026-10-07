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Cultura

As primeiras imagens de Cauã Reymond descamisado na série de Kim Kardashian no Disney+

Brasileiro embarca no mundo do exagero de Ryan Murphy em 'Tudo É Justo', ao lado também de Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Sarah Paulson e Glenn Close

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 18h34
Cauã Reymond
Cauã Reymond (TV Globo/Reprodução)
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As primeiras imagens de Cauã Reymond descamisado na série de Kim Kardashian no Disney+ Priorize VEJA no Google

O Disney+ divulgou o trailer oficial da segunda temporada de Tudo É Justo, série estrelada por Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Sarah Paulson e Glenn Close, que agora contará com Cauã Reymond no elenco. No vídeo, o brasileiro aparece sem camisa e como um segurança da personagem interpretada por Kim.

Confira o trailer da segunda temporada de Tudo É Justo, do Disney+:

Tudo É Justo acompanha Allura Grant (Kim Kardashian), uma advogada que deixa um escritório dominado por homens para, com o apoio de Dina Standish (Glenn Close), fundar uma banca especializada em divórcios ao lado de Liberty Ronson (Naomi Watts) e Emerald Greene (Niecy Nash-Betts). A equipe também conta com Milan (Teyana Taylor), assistente do escritório que mantém um relacionamento com Chase Munroe (Matthew Noszka), marido de Allura e jogador da NFL.

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Juntas, elas enfrentam casos de divórcio de alto risco, segredos escandalosos e alianças que mudam constantemente, dentro e fora dos tribunais. Ao mesmo tempo, precisam lidar com a rivalidade com Carrington Lane (Sarah Paulson), advogada que comanda o escritório concorrente.

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Considerada uma das piores séries de 2025, a série caiu no gosto do público e foi o maior sucesso de audiência em três anos do Hulu, streaming em que é exibida nos Estados Unidos.

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Na segunda temporada, a equipe da Grant, Ronson & Greene está de volta para enfrentar uma nova onda de escândalos, segredos e disputas dentro e fora dos tribunais. Enquanto novas alianças são formadas e amizades são colocadas à prova, uma revelação inesperada ameaça a própria existência da firma e coloca as advogadas diante de um dos maiores desafios já enfrentados pelo grupo.

Em entrevista a VEJA, Sarah Paulson e Naomi Watts falaram sobre a série do Disney+ de selo Hulu que foi criada por Ryan Murphy, o showrunner famoso por seus exageros.

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