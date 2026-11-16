Quinze anos depois de levar mais de 2,2 milhões de espectadores aos cinemas, Deborah Secco está de volta ao papel que marcou uma das fases mais importantes de sua carreira. A atriz protagoniza Bruna Surfistinha 2, sequência do longa lançado em 2011, que teve sua primeira cena e um cartaz-teaser divulgados nesta segunda-feira, 16. Com direção de Marcus Baldini e codireção de Carol Minêm, o filme tem estreia prevista para 25 de fevereiro de 2027.

Na nova história, Raquel Pacheco, identidade real da personagem conhecida como Bruna Surfistinha, vive uma realidade bastante diferente daquela apresentada no primeiro filme. Depois de abandonar a prostituição, ela se casou com Huldson, interpretado por Cássio Gabus Mendes, um antigo cliente. Longe dos holofotes, a protagonista até tentou manter uma vida discreta, mas uma sequência de dificuldades financeiras e conflitos emocionais ameaça a estabilidade que construiu.

A crise coloca Raquel diante de um dilema: retomar a identidade que a tornou conhecida ou insistir na vida que escolheu construir. A personagem também precisará enfrentar o preconceito e o julgamento social, enquanto busca recuperar sua independência. Segundo a proposta apresentada pela produção, a continuação pretende discutir questões contemporâneas a partir da trajetória de uma mulher que continua despertando curiosidade e controvérsia.

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O roteiro é assinado por Mariana Bardan e Eduardo Melo e tem inspiração em fatos reais. Além de Deborah Secco e Cássio Gabus Mendes, o elenco reúne Fabiula Nascimento, Drica Moraes, Cris Lago, Paulo Lessa, Michelli Machado e Emilio de Mello. A produção é da TvZero, com coprodução da Paramount Pictures e do Telecine, e distribuição da Imagem Filmes.

Para Marcus Baldini, que também comandou o primeiro longa, o desafio foi desenvolver uma narrativa que preservasse a personalidade provocadora da protagonista sem perder a dimensão humana de sua trajetória. Deborah Secco, por sua vez, define o retorno como um dos trabalhos mais intensos de sua carreira. A atriz afirma que a sequência aborda temas atuais e deve apresentar ao público uma faceta diferente da personagem.

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A continuação promete mostrar as consequências das escolhas de Raquel em uma fase marcada por vulnerabilidade e pela necessidade de recomeçar. Para o produtor Roberto Berliner, o novo filme vai além de repetir a fórmula do original: os desafios da protagonista mudaram, assim como as alternativas que ela encontra para enfrentá-los. A expectativa é que Bruna Surfistinha 2 provoque novamente discussões sobre sexualidade, autonomia feminina e os limites impostos pelo julgamento social.

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Confira o teaser: