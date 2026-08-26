É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Cultura

As polêmicas políticas de Ana Castela: ‘Musa da direita’ e amizade com Nikolas Ferreira

Cantora tem sido alvo de críticas de outros artistas e fãs; entenda

Por Flávio Monteiro 26 ago 2026, 07h00 | Atualizado em 26 ago 2026, 07h14
Um homem e uma mulher sorrindo para a câmera em um show. A mulher usa um chapéu rosa e faz um sinal de paz com a mão direita. O fundo mostra uma multidão e luzes roxas e azuis do palco
Ana Castela e Nikolas Ferreira  (Reprodução/Instagram)
Continua após publicidade
As polêmicas políticas de Ana Castela: ‘Musa da direita’ e amizade com Nikolas Ferreira Priorizar nos meus resultados Google

Um dos principais nomes da atual geração do sertanejo, a cantora Ana Castela, 22 anos, se envolveu em uma polêmica após aparecer em uma foto ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), durante a Festa do Peão de Barretos. A celeuma teve início no domingo, 23, quando Nikolas publicou o registro com a artista em suas redes sociais, mostrando ambos sorridentes e fazendo o número 22 com as mãos — em referência ao Partido Liberal, sigla do parlamentar e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A repercussão foi imediata. Muitos fãs da cantora criticaram a foto, vista como uma manifestação política pública, e nomes conhecidos, como o da atriz Luana Piovani e da cantora Pablo Vittar, deixaram de seguir o perfil de Ana no Instagram. A artista chegou a fechar os comentários de suas publicações por algumas horas, tamanha era a repercussão negativa.

Chamada de “Musa da direita” por alguns, a cantora não parece se incomodar com o flerte ideológico. Pelo contrário, até ganhou seguidores. Foram mais de cem mil desde o final de semana passado.

Siga

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade

Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022

No entanto, a polêmica acabou se intensificando com a descoberta de que Ana irá se apresentar em São Fidélis, no interior do Rio, em um show bancado pelo Partido Liberal. A apresentação acontecerá nesta quinta-feira, 27, com um cachê de 850 mil reais. Anteriormente, a deputada Dani Cunha (PL-RJ) destinou uma emenda de 1 milhão de reais para o turismo da cidade, que conta com apenas 38.961 habitantes.

O episódio pode causar estranheza, uma vez que o público sertanejo é historicamente vinculado a um posicionamento político de direita, mas a verdade é que Ana conseguiu, por muito tempo, angariar público dos dois lados, adotando uma postura de neutralidade. Dessa forma, a imagem com Nikolas funcionou como um rompimento com essa imagem e fez com que fãs atentos relembrassem episódios anteriores envolvendo a boiadera e nomes políticos da direita.

Continua após a publicidade

Em outubro de 2022, a cantora já havia levantado questões quanto ao seu posicionamento devido a um polêmico show em Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo. Na ocasião, uma contagem regressiva exibida instantes antes de Ana iniciar sua apresentação deixava claro um apoio nada sutil à reeleição de Jair Bolsonaro: o cronômetro iniciava no número 22 e trocava no número 13, utilizado pelo Partido dos Trabalhadores, por “12 + 1”.

Não demorou para que críticas ao possível posicionamento da cantora fossem feitas, mas Ana conseguiu escapar do escrutínio afirmando que o cronômetro foi uma decisão da organização do evento, e que sua equipe não tinha relação com o incidente — algo que foi confirmado à época pelo vereador Murilo Basi, responsável pelo show. Ainda assim, muitos pediam uma manifestação pública da artista.

Continua após a publicidade

Ela veio durante o tapete vermelho do Prêmio Multishow, em 2022, em que Ana se pronunciou de forma pública a respeito da polêmica. “Não me posiciono politicamente. Não me importo se é Lula ou Bolsonaro. Quem quiser votar em um ou votar no outro é problema da pessoa. Eu quero me divertir”, afirmou. Ao ser questionada sobre o apoio da maior parte dos cantores sertanejos ao direitista, ela novamente se esquivou: “Estou aqui pela música, e voto é uma coisa pessoal”.

Publicidade
TAGS:
Ana Castela
Gente
Nikolas Ferreira
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).