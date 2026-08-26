As polêmicas políticas de Ana Castela: ‘Musa da direita’ e amizade com Nikolas Ferreira

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Ana Castela se envolveu em nova polêmica após foto com Nikolas Ferreira na Festa do Peão de Barretos e a descoberta de um show bancado pelo Partido Liberal. A postura da cantora, que antes defendia neutralidade política, gerou críticas de fãs e artistas como Luana Piovani e Pabllo Vittar.

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Um dos principais nomes da atual geração do sertanejo, a cantora Ana Castela, 22 anos, se envolveu em uma polêmica após aparecer em uma foto ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), durante a Festa do Peão de Barretos. A celeuma teve início no domingo, 23, quando Nikolas publicou o registro com a artista em suas redes sociais, mostrando ambos sorridentes e fazendo o número 22 com as mãos — em referência ao Partido Liberal, sigla do parlamentar e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A repercussão foi imediata. Muitos fãs da cantora criticaram a foto, vista como uma manifestação política pública, e nomes conhecidos, como o da atriz Luana Piovani e da cantora Pablo Vittar, deixaram de seguir o perfil de Ana no Instagram. A artista chegou a fechar os comentários de suas publicações por algumas horas, tamanha era a repercussão negativa.

Chamada de “Musa da direita” por alguns, a cantora não parece se incomodar com o flerte ideológico. Pelo contrário, até ganhou seguidores. Foram mais de cem mil desde o final de semana passado.

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No entanto, a polêmica acabou se intensificando com a descoberta de que Ana irá se apresentar em São Fidélis, no interior do Rio, em um show bancado pelo Partido Liberal. A apresentação acontecerá nesta quinta-feira, 27, com um cachê de 850 mil reais. Anteriormente, a deputada Dani Cunha (PL-RJ) destinou uma emenda de 1 milhão de reais para o turismo da cidade, que conta com apenas 38.961 habitantes.

O episódio pode causar estranheza, uma vez que o público sertanejo é historicamente vinculado a um posicionamento político de direita, mas a verdade é que Ana conseguiu, por muito tempo, angariar público dos dois lados, adotando uma postura de neutralidade. Dessa forma, a imagem com Nikolas funcionou como um rompimento com essa imagem e fez com que fãs atentos relembrassem episódios anteriores envolvendo a boiadera e nomes políticos da direita.

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Em outubro de 2022, a cantora já havia levantado questões quanto ao seu posicionamento devido a um polêmico show em Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo. Na ocasião, uma contagem regressiva exibida instantes antes de Ana iniciar sua apresentação deixava claro um apoio nada sutil à reeleição de Jair Bolsonaro: o cronômetro iniciava no número 22 e trocava no número 13, utilizado pelo Partido dos Trabalhadores, por “12 + 1”.

Não demorou para que críticas ao possível posicionamento da cantora fossem feitas, mas Ana conseguiu escapar do escrutínio afirmando que o cronômetro foi uma decisão da organização do evento, e que sua equipe não tinha relação com o incidente — algo que foi confirmado à época pelo vereador Murilo Basi, responsável pelo show. Ainda assim, muitos pediam uma manifestação pública da artista.

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Ela veio durante o tapete vermelho do Prêmio Multishow, em 2022, em que Ana se pronunciou de forma pública a respeito da polêmica. “Não me posiciono politicamente. Não me importo se é Lula ou Bolsonaro. Quem quiser votar em um ou votar no outro é problema da pessoa. Eu quero me divertir”, afirmou. Ao ser questionada sobre o apoio da maior parte dos cantores sertanejos ao direitista, ela novamente se esquivou: “Estou aqui pela música, e voto é uma coisa pessoal”.