As polêmicas do elenco de ‘Miami Vice’, sucesso na TV desde os anos 1980

Poucas séries marcaram tanto a televisão americana na década de 1980 quanto Miami Vice. A obra protagonizada pelos carismáticos detetives James ‘Sonny’ Crockett e Ricardo ‘Rico’ Tubbs angariou sucesso suficiente para seguir reverberando décadas após seu fim — e com previsão de ganhar um novo filme com Michael B. Jordan e Austin Butler nos papéis principais em 2028. No entanto, é esperado que as novas estrelas tenham uma vida mais tranquila do que o elenco dos anos 1980, que, apesar de todo o sucesso, teve uma trajetória cercada por escândalos.

Entre ameaças de morte da Máfia, alegações de má conduta sexual e batalhas contra álcool e drogas, a coluna GENTE relembra as polêmicas do elenco original de Miami Vice.

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Don Johnson

Intérprete do turbulento Sonny Crockett, Johnson teve uma carreira marcada por inúmeros envolvimentos amorosos, namorando estrelas como Barbara Streisand, Uma Thurman e Cybill Shepherd. Porém, algumas destas relações são particularmente problemáticas, como a iniciada com a atriz Melanie Griffith. Os dois se conheceram quando ela tinha somente 14 anos e se casaram quando Griffith fez 18 anos. Essa união durou apenas seis meses, mas seria reatada dez anos depois — em um novo casamento que daria à luz à filha do casal, Dakota Johnson.

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Don também foi acusado de assédio sexual por duas mulheres que trabalharam com ele no set de Nash Bridges, seu primeiro seriado policial. O ator negou as acusações, e o caso foi encerrado após um acordo confidencial ser firmado em 1998. Antes de estrelar Miami Vice, Johnson também teve problemas com álcool e drogas, abandonando o vício por conta de sua família.

Em 2002, já longe do auge, Johnson se viu novamente envolvido em um escândalo ao ser parado por oficiais da alfândega na fronteira entre a Suíça e a Alemanha. Documentos financeiros relacionados a transações de 8 bilhões de dólares foram encontrados no veículo que transportava o ator, e suspeitas de lavagem de dinheiro foram levantadas, mas o caso não foi adiante.

Philip Michael Thomas

Responsável por dar vida ao equilibrado Rico Tubbs, Thomas é completamente diferente de seu companheiro de set. O ator adotou uma vida mais tranquila ao longo de sua carreira, sendo conhecido por evitar álcool e seguir uma dieta restrita. Ainda assim, envolveu-se em problemas judiciais em decorrência de relacionamentos amorosos.

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Thomas foi acusado de agredir sua ex-esposa, Kassandra, em 1997. De acordo com ela, o astro de Miami Vice lhe aplicou uma chave de braço em decorrência de um conflito sobre quem deveria arrumar sua cama. O ator sempre negou o episódio, e nenhuma acusação criminal foi feita. Ainda assim, o casal se separou posteriormente.

Outro ponto problemático é a reincidência em episódios relacionados a pensão alimentícia, já que Thomas é pai de 12 filhos com diferentes mulheres. Ele já foi processado por falta de pagamento, tendo que arcar com os custos e honorários da mãe dos filhos.

Edward Olmos

Os protagonistas da série não foram os únicos a entrar em polêmicas. Marcado pelo papel do taciturno tenente Martin Castillo, Edward Olmos teve sua cota de problemas. Enquanto Thomas e Johnson se enveredavam por questões relacionadas a suas parceiras, Olmos desenvolveu atritos com a máfia mexicana.

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Tudo começou em 1992, quando o ator dirigiu e estrelou o filme American Me, que conta a história da ascensão da máfia mexicana dentro dos presídios dos Estados Unidos. A organização não gostou nem um pouco da representação de Olmos e fez ameaças de morte contra o artista. O medo em torno da situação foi o suficiente para que sua ex-esposa, Lorraine Bracco, entrasse na Justiça para retirar a custódia da filha do casal.

Dennis Farina

Marcante como o vilão Al Lobard, Dennis Farina foi outro dos nomes de Miami Vice a se envolver em maus lençóis. Em maio de 2008, ele foi preso em um aeroporto por tentar embarcar com uma pistola semiautomática calibre .22 na maleta. O episódio surpreendeu quem conhecia a trajetória do artista, que foi policial por 20 anos em Chicago e deveria conhecer as restrições do ambiente.

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Farina disse que tinha vindo do Arizona para Los Angeles com a arma, e havia esquecido completamente que ela estava na bagagem. Depois de passar grande parte do dia sob custódia, o ator foi liberado sob fiança e posteriormente recebeu uma sentença de dois anos em liberdade condicional.