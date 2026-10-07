As polêmicas acumuladas por Arthur Aguiar, agora falido e sem esposa

Endividado e agora sem esposa, Arthur Aguiar anda passando por um momento delicado. Aos 37 anos, o ator já fez de tudo: estrelou novelas, teve uma carreira musical e até conseguiu superar as expectativas ao vencer o Big Brother Brasil em 2022, em uma carreira longa — e repleta de polêmicas. Mais de uma vez, Arthur foi alvo de críticas por comportamentos vistos como reprováveis, de modo que as notícias sobre suas pendências financeiras não chocaram ninguém. A coluna GENTE relembra algumas das polêmicas que marcaram a carreira do ator.

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Polêmicas amorosas em Rebelde

O primeiro papel de destaque de Arthur Aguiar foi em 2011, quando interpretou Diego Maldonado na versão brasileira de Rebelde. Um dos queridinhos do público, o ator engatou um relacionamento com sua par romântica na produção, Lua Blanco, que durou cerca de sete meses. Não se sabe exatamente o que motivou o término, mas o rompimento não foi amistoso: os dois ficaram 11 anos sem se falar antes de fazerem as pazes.

A questão é que Lua não foi a única atriz a se relacionar com Arthur durante a novela. Pérola Faria afirmou, em entrevista, que também se envolveu com o ator durante a produção, mas que o relacionamento chegou ao fim quando ele terminou com ela para se relacionar com outra pessoa do elenco. “Foi quando eu descobri que ele já havia se envolvido com mais alguém da mesma novela. Me senti super mal. Na época, o clima das gravações ficou pesado”, disse Pérola sobre a situação.

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As 16 traições

Arthur teria uma polêmica ainda maior envolvendo relacionamentos amorosos durante seu relacionamento com Maíra Cardi. Em 2020, a então esposa do ator decidiu abrir o jogo e expor as traições que teriam ocorrido durante o casamento. Segundo a influenciadora, foram pelo menos 16 casos extraconjugais descobertos por ela, incluindo envolvimentos com garotas de programa. Maíra afirmou ainda que alguns desses encontros teriam sido pagos com seu próprio dinheiro, já que Arthur enfrentava dificuldades financeiras na época.

“Todos os dias chegam muitos prints, e-mails… eu ainda pagava os programas dele. Umas prostitutas bonitas, com certeza caras, porque não têm cara de p*ta barata. Eu estava bancando caro. É muito triste tudo isso porque não tem a ver com traição física, tem a ver com traição moral. Com a maneira como a pessoa te destrata, te manipula e mente”, disse a atriz, na época. O casal chegou a reatar posteriormente, mas as revelações tiveram forte repercussão e contribuíram para transformar a vida pessoal do ator em um dos principais assuntos associados à sua imagem pública.

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Celular de pobre

Após a separação definitiva, Arthur e Maíra protagonizaram outra rusga pública, desta vez envolvendo a filha do casal, Sophia. Tudo começou quando um vídeo mostrou a menina conversando com o cozinheiro Cleitom Martins, que gravava o prato dela com um celular. Sophia então comentou: “Celular de pobre, poderia ser mais bonito”.

A declaração teve grande repercussão e gerou muitas críticas na web. Arthur veio a público pedir desculpas e afirmou que a filha havia apenas “ouvido alguém falando” aquilo. Na sequência, Maíra disse ter ficado espantada com o episódio e criticou a diferença na criação da filha entre as duas casas. “Filhos de pais separados sofrem de dois princípios e duas criações. Aqui na nossa casa as regras são outras e, quando descumpridas – o que é muito raro – a correção é imediata”, afirmou.

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Arthur rebateu e insinuou que o comportamento não teria sido aprendido em sua casa. “Ela nunca falou isso na minha casa, e isso é uma coisa que ela não aprendeu aqui. Aqui não falo sobre dinheiro, ostentação. Para minha filha não tem essa diferenciação do quanto é mais caro ou quanto não é”, declarou.

Casa Aguiar

Em 2025, Arthur anunciou a criação de um reality show sobre empreendedorismo digital. Batizado de Casa Aguiar, o programa prometia ensinar os participantes a faturar R$ 10 mil por semana e conquistar a tão sonhada independência financeira – uma promessa que ganhou repercussão ainda maior diante dos problemas financeiros que o ator enfrentaria posteriormente.

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O projeto, no entanto, não foi adiante. Pessoas que teriam comprado um curso relacionado ao programa se surpreenderam ao ver conteúdos ligados ao reality, como o grupo no WhatsApp e o perfil nas redes sociais, desaparecerem, deixando participantes sem acesso ao material pelo qual haviam pago.

Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, usuárias que tentaram entrar em contato diretamente com o artista pelo Instagram receberam como resposta que Arthur havia feito uma parceria com uma empresa e que seus advogados já estavam cuidando da situação. O ator não se manifestou publicamente sobre o episódio.