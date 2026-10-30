As obras do brasileiro que se tornou destaque no Festival Mundial de Arquitetura

O arquiteto Quintino Facci foi escolhido para entrar na lista do WAF 40 Under 40 South America, do World Architecture Festival (WAF), Festival Mundial de Arquitetura. O projeto nomeia os profissionais da área, abaixo dos 40 anos, que atuam na América do Sul e Central. A lista foi divulgada quarta-feira, 28. Em 2022, integrou a lista de Forbes Under 30. Além de escritórios no estado de São Paulo, está construindo uma nova sede em Nova York.

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Para ser um dos selecionados, Quintino apresentou dois painéis: um de obra construída, Lucenera, localizada em Ribeirão Preto, que torna a luz como protagonista, e SAU Baleira, um projeto conceitual, que não chegou a ser concluído. Entre os dias 18 e 20 de novembro, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, os painéis estarão expostas no festival.

“Estar entre os 40 selecionados da América do Sul é uma alegria e também uma responsabilidade. Mais do que um prêmio, é a chance de levar um olhar brasileiro para um dos principais encontros de arquitetura do mundo e mostrar que dá para fazer uma arquitetura autoral, que nasce do lugar e das pessoas que vão viver nela”, afirma Facci.

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