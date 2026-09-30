As novas dívidas que colocam Arthur Aguiar na mira da Justiça

Além da ação de despejo por uma dívida de 166 mil reais, Arthur Aguiar, 37 anos, enfrenta outro processo envolvendo suas finanças. O Bradesco entrou na Justiça para cobrar 394.791 reais referentes a saldos de três cartões de crédito do ator. A coluna GENTE teve acesso à ação, protocolada em 21 de setembro, na 4ª Vara Cível de Pinheiros, em São Paulo.

As faturas anexadas ao processo revelam um elo com a disputa pelo imóvel. Em agosto de 2025, aparece no cartão uma cobrança de 57.425 reais da JFL Faria Lima, administradora do apartamento. No mês seguinte, o lançamento é de 59.340 reais, exatamente o valor do pacote mensal previsto no contrato de locação. Em outra fatura, a despesa com a JFL chega a 79.120 reais. No próprio processo de despejo, uma conversa com a administradora mostra que Arthur recorria ao cartão para pagar a moradia.

O cartão também registra outras despesas de alto padrão. Na mesma fatura em que aparecem 57.425 reais da JFL, há 1.890 reais na SIX Itaim e 4 mil reais no Studio K Cabelos, em Curitiba. A primeira de duas parcelas do mesmo valor, somando 8 mil reais no salão de beleza. No mês seguinte, aparecem mais 1.890 reais na SIX. A antiga SIX Sport Life, hoje SIX Wowness Club, foi descrita pela Exame em agosto como a academia mais cara do Brasil, com modalidades que chegam a 5.400 reais mensais.

O cartão usado nesses pagamentos é justamente um dos produtos incluídos na ação do Bradesco. Segundo o banco, somente nessa modalidade havia uma última fatura de 80.001 reais e outros 36.482 reais em transações parceladas ainda por vencer, valores que, atualizados na petição, chegam a cerca de 117 mil reais.

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