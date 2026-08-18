As músicas de Marina Sena que foram inspiradas em Juliano Floss

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Juliano Floss e Marina Sena terminaram o namoro de dois anos. A relação inspirou a cantora a compor três faixas do álbum Coisas Naturais, como Numa Ilha, Lua Cheia e Combo da Sorte, que retratam diferentes fases da paixão. O ex-BBB anunciou o fim do relacionamento, enquanto Marina ainda não se manifestou.

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Juliano Floss anunciou, na noite desta segunda-feira, 17, o fim do namoro com Marina Sena. A relação, que durou cerca de dois anos, deixou marcas na música da cantora. Durante o relacionamento, Juliano serviu de inspiração para pelo menos três faixas do álbum Coisas Naturais, lançado por Marina em 2025. Em um show realizado em Sergipe, em março deste ano, Marina contou que Numa Ilha, Lua Cheia e Combo da Sorte foram compostas a partir do namoro com o dançarino.

As três canções retratam diferentes momentos de uma paixão. Em Lua Cheia, Marina canta sobre se entregar a um novo amor, enquanto Combo da Sorte celebra a chegada de alguém capaz de transformar a vida. Já Numa Ilha ficou especialmente marcada pela revelação de Juliano sobre sua origem. Durante o BBB 26, Floss comentou sobre um episódio envolvendo as músicas: “Ela me acordou às 7 da manhã com o violão em cima de mim e falou: ‘Fiz uma música para você'”.

O ex-BBB foi direto ao anunciar o término: “Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos, comunico aqui o fim do meu relacionamento com Marina”. A cantora ainda não se manifestou sobre o assunto.

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