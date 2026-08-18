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Cultura

As músicas de Marina Sena que foram inspiradas em Juliano Floss

Dançarino anunciou fim da relação com cantora

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 12h31 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h37
Um homem de cabelo ruivo e barba rala sorri, enquanto uma mulher de cabelo castanho comprido beija sua bochecha. Ambos vestem roupas escuras, a mulher com um top de renda.
Juliano Floss e Marina Sena (Instagram/Reprodução)
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Juliano Floss anunciou, na noite desta segunda-feira, 17, o fim do namoro com Marina Sena. A relação, que durou cerca de dois anos, deixou marcas na música da cantora. Durante o relacionamento, Juliano serviu de inspiração para pelo menos três faixas do álbum Coisas Naturais, lançado por Marina em 2025. Em um show realizado em Sergipe, em março deste ano, Marina contou que Numa Ilha, Lua Cheia e Combo da Sorte foram compostas a partir do namoro com o dançarino.

As três canções retratam diferentes momentos de uma paixão. Em Lua Cheia, Marina canta sobre se entregar a um novo amor, enquanto Combo da Sorte celebra a chegada de alguém capaz de transformar a vida. Já Numa Ilha ficou especialmente marcada pela revelação de Juliano sobre sua origem. Durante o BBB 26, Floss comentou sobre um episódio envolvendo as músicas: “Ela me acordou às 7 da manhã com o violão em cima de mim e falou: ‘Fiz uma música para você'”.

O ex-BBB foi direto ao anunciar o término: “Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos, comunico aqui o fim do meu relacionamento com Marina”. A cantora ainda não se manifestou sobre o assunto.

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