‘As mulheres simples têm mais coragem de compartilhar suas dores’, diz Luiza Brunet

Colecionando relatos que ouve nas ruas, em viagens e em palestras, Luiza Brunet, 64 anos, tem usado sua imagem para lutar contra o feminicídios no país. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), a empresária e ex-modelo fala sobre a importância de independência financeira das mulheres na luta contra a violência doméstica, independentemente da classe social.

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“A partir do momento que ela pode sair da casa, tem o seu dinheiro guardado, ela pode recomeçar. Mas não são só as mulheres (mais pobres) que sofrem violência doméstica, as que têm aportes financeiros também. Muitas são bem estruturadas financeiramente, com suas profissões, sofrem violência doméstica e não falam. Acho só que as mulheres mais simples têm mais coragem de compartilhar suas dores. Vejo isso porque vou em muito lugar vulnerável e elas têm uma fala muito aberta, mais franca. Elas não sentem vergonha de dizer que foram vítimas de violência e que ainda estão no casamento porque não têm condições financeiras de romper com o ciclo da violência. E vejo mulheres muito bem alavancadas, com profissões, desde a magistratura, médicas, diversas profissões bem estabelecidas, que sofrem violência doméstica, mas não se colocam para mudar esse ciclo”.

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Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).