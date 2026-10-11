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Cultura

As mudanças de Cleo vinte anos após ‘Se Eu Fosse Você’

Atriz retoma o papel de Bia no terceiro filme da franquia

Por Giovanna Fraguito 11 out 2026, 08h00
Cleo
Cleo (Reprodução/Instagram)
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As mudanças de Cleo vinte anos após ‘Se Eu Fosse Você’ Priorize VEJA no Google

Vinte anos depois do primeiro filme, Se Eu Fosse Você está de volta aos cinemas com uma nova geração no centro da troca de corpos que marcou a franquia. No longa, Helena e Cláudio, vividos por Glória Pires e Tony Ramos, dão espaço para que Bia, interpretada por Cleo, e Aquiles, personagem de Rafael Infante, enfrentem uma situação semelhante àquela vivida pelo casal original. Com 44 anos completos na pré-estreia de Se Eu Fosse Você 3, no Festival do Rio, Cleo falou sobre as mudanças pessoais e no Brasil das últimas duas décadas.

“Estou mais madura, gosto mais de mim, estou mais conectada comigo, com os meus valores, com a natureza, com as coisas que eu gosto. E o Brasil, a gente criou diálogos importantes, que mudaram muitas coisas. A gente evoluiu em muita coisa, mas também algumas baratas saíram do esgoto”.

Sobre o contato com a natureza, a atriz é dona de um refúgio na Serra da Mantiqueira, no interior de Minas Gerais. “Nasci no Recreio dos Bandeirantes, no Rio, nos anos 80, era uma roça. Não tinha prédio, quase não tinha casa. Depois que minha mãe casou com o meu pai, fomos para a fazenda. Sempre permeio muito a minha vida. Mas agora decidi de fato ficar mais tempo”.

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