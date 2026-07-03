As maiores alfinetadas do CazéTV na Globo durante a Copa do Mundo

Na disputa pela audiência dos jogos da Copa do Mundo, a Globo encontrou no canal CazéTV seu maior rival. Criada em 2022 pelo youtuber Casimiro Miguel, a empresa foi comprada pela LiveMode e hoje bate de frente com a emissora na exibição das partidas do Mundial, já que comprou os direitos de transmissão de todas as 104 partidas do campeonato de 2026, enquanto a Globo estabeleceu um acordo com a Fifa para exibir pouco mais da metade, 55 partidas.

+ O poder de escolha da CazéTV na Copa do Mundo que tira o sono da Globo

Em clima de rivalidade, o streamer têm chamado a atenção nas redes sociais pelas constantes alfinetadas e provocações contra a emissora. Na última segunda-feira, 29, Cazé debochou da Globo no momento em que a disputa entre Marrocos e Holanda acontecia. Único detentor dos direitos de transmissão do jogo, o canal acompanhou a partida e provocou a rede televisiva, que estava exibindo o filme Medo Profundo: O Segundo Ataque no Tela Quente.

“Vamos ver qual é o filme da Globo hoje?”, brincou o influenciador. “Largou, né, Globo? Hoje tu largou a audiência, né, Globo? Hoje tu quer 12 milhões na casa da TV, né?? […] Tu tem Holanda e Marrocos e bota pra disputar com esse jogo um ‘tubarão albino cego'”, disparou Casimiro sobre o longa escolhido pela emissora.

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Na semana anterior, durante o jogo entre Espanha e Cabo Verde, o streamer também alfinetou a grade da líder de audiência da TV aberta. Ao descobrir que o goleiro Vozinha, do time de Cabo Verde, gosta de assistir novela, Cazé aproveitou para soltar uma provocação: “A Globo tá passando um monte de novela, não tá passando jogo, tem que passar novela. O Vozinha pode assistir [novela] lá, mas, por enquanto, ele sonha com uma classificação”, disse.

Ainda no início da Copa, Casimiro também tirou sarro da Globo pelo incentivo à adoção da antena digital. “Rapaz! Já comprou sua antena? Não?! Sintoniza na CazéTV! É, tem gente que vai comprar antena e não vai achar o jogo, hein?”, alfinetou na ocasião. Além da Globo, o SBT, que junto com a N Sports conseguiu os direitos de transmitir 32 jogos do torneio, também tem incentivado a audiência a usar antena digital para evitar os delays das transmissões no streaming.

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