As lições de vida do sobrevivente do voo 571, que deu origem a filme na Netflix

Quase 55 anos depois da tragédia que chocou o mundo, Gustavo Zerbino ainda carrega no olhar as marcas de quem viu a morte de perto – e decidiu transformá-la em lição de vida. Sobrevivente do voo 571 da Força Aérea Uruguaia, que caiu na Cordilheira dos Andes em 1972 e inspirou o filme A Sociedade da Neve, da Netflix, Zerbino fala sobre medo, fé, liderança e o impacto de reviver uma das histórias mais extremas de sobrevivência já registradas. Em entrevista ao programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify), ele reflete sobre humanidade e o ato de comer a carne de colegas mortos na ocasião, como única forma de sobrevivência em 73 dias isolados na neve. Assista.

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LEMBRANÇAS VIVAS. “É incrível, 53 anos depois, tratar de volta esse momento. Era um gelo que tinha 3 mil milhões de anos, que se chamava o Vale das Lágrimas, a 4.500 metros de altura. Tivemos que sobreviver 73 dias e 73 noites, em temperaturas de 40 graus abaixo de zero quando não havia sol. E, de dia, quando o sol sufocava sem nenhuma nuvem, chegava a 43 graus. Em menos de 48 horas, tínhamos 90 graus de diferença entre o máximo e o mínimo. Num lugar onde não há vida, ali tivemos que sobreviver. O que eu tenho para compartilhar é o impressionante potencial ilimitado que o homem tem quando, em vez de reclamar, aceita a realidade e, com coragem e fé, a atravessa”.

FORÇA INEXPLICÁVEL. “Tivemos que viver uma coisa muito forte que pulverizou todos os limites e não tínhamos informação, éramos jovens de 18 e 19 anos. Isso mostra que, dentro de nós, o ser humano está preparado para sobreviver a tudo. Mas, para conseguir isso, tem que desligar a mente. Estamos condicionados desde o dia que nascemos por meio do medo e da culpa. E a informação, às vezes, joga contra você. Um expedicionário disse que sobrevivemos porque não sabíamos que era impossível. Os limites estão na mente”.

SEM MILAGRES. “ Nossa história não é um milagre, embora tenha muitos milagres. Não é uma tragédia, embora tenha muita tragédia. É uma história de valores e princípios, de amizade, amor, solidariedade e vocação de serviço. Num mundo em que não tínhamos nada material, tínhamos coisas intangíveis, que é o que realmente faz diferença. O pensamento é a linguagem da mente. As emoções são a linguagem do corpo, quando ele se conecta com o espírito. Ter o controle emocional e colocar tudo isso a serviço da vida foi o que tivemos que fazer”.

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LIÇÃO DO PASSADO. “Hoje estamos vivendo uma época de prepotência, em que não é a força da razão, mas a razão da força quem nos domina. Temos que voltar a nos conectar com a ideia de que somos todos irmãos e construir pontes, como fizemos, sem ter nada, buscando objetivos em comum: sobreviver todos, não uns contra os outros”.

GOSTO DA CARNE HUMANA. “Primeiro, é muito difícil, sentado em um lugar como este, querer se colocar na situação em que estávamos. Os dias iam passando, o frio, sem roupa e sem comida… Víamos um jogador de rugby que pesava 100 kg, em dez dias havia perdido 15 kg. Tentamos comer erva, cintos de couro, creme das mulheres, pasta de dente… Não havia alimento. Não havia nada. Água também não. Só gelo, que derretíamos depois de mastigar com os dentes, O que machucava a boca. Os lábios incharam como botox por causa do frio. E chegamos à conclusão de que a única energia que existia era a dos corpos dos nossos amigos mortos. Mas primeiro você pensa nisso. Depois precisa discutir com a sua mente, vencer tabus psicológicos, racionais, fisiológicos, religiosos e culturais. Depois começa a verbalizar. Todas as decisões que tomamos foram por unanimidade. A decisão de nos alimentarmos dos corpos foi muito longa até que estivéssemos todos de acordo”.

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DIFÍCIL DECISÃO. “Havia dois que não queriam (comer carne dos amigos): Javier Methol e a esposa dele. Eles tinham quatro filhos. Eu tive que convencer Javier e disse: ‘Javier, você tem quatro filhos esperando por você. Eu tenho nove irmãos. Se eu não voltar, na minha casa vai haver mais comida para os meus irmãos, minhas roupas serão usadas por outro. Mas existem quatro filhos esperando por você’. E ele me disse: ‘Você tem razão’. Fizemos todos juntos. Foi muito duro. O primeiro dia é como perder a virgindade. No outro dia vira a coisa mais natural do mundo”.

CONVERSA DO SEU FILHO COM UM AMIGO. ‘Seu pai esteve na montanha?’. ‘Sim’. ‘Fazia muito frio?’. ‘Sim, fazia muito frio’. ‘E o que eles comiam?’. E meu filho, com 6 anos, respondeu: ‘Muito boa pergunta. Eles estavam tão fracos, tão fracos, que para subir a montanha pediram emprestados os músculos dos amigos mortos’. Olha como ele contou bonito: ‘Eles pediram emprestado os músculos dos amigos para subir a montanha’. Esse foi o pacto de amor que fizemos. E é maravilhoso.

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DIA DO RESGATE. “A vida são instantes e momentos. A esperança é a irmã mais nova da fé e a ilusão é a energia que te impulsiona para frente. Nós fizemos tudo o que fizemos com a esperança e a ilusão de sobreviver. Mas vivíamos cada segundo como se fosse o último. Os segundos fizeram os minutos, os minutos fizeram as horas, as horas fizeram os dias, as semanas e os meses. Se tivessem nos dito que ficaríamos 73 dias lá, teríamos morrido no primeiro dia. O triunfo final, a felicidade não é o destino, é a viagem. Cada instante era vivido como se fosse o último. Os helicópteros, aqueles pássaros de aço que apareceram, foram a confirmação de que todo o esforço valeu a pena. Isso faz você compreender que os vencedores têm planos e os perdedores têm desculpas”.

UM DIA POR VEZ. “Vivo a vida preparado para o pior, esperando sempre o melhor. E vivo cada dia como se fosse o último. Por isso, cada dia que acordo recebo um presente novo: 1.440 minutos para fazer o que quiser. E uso isso para agradecer, compartilhar, abraçar pessoas, inclusive gente que eu não conheço, como você. Este país maravilhoso que é o Brasil, eu amo”.

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BRASIL X URUGUAI. “O brasileiro gosta de ganhar. O uruguaio não gosta de perder. A diferença é que o Brasil entrou no Maracanã para ganhar a final antes de jogá-la. E o Uruguai entrou em campo com vergonha de perder (em referência à copa de 1950). O uruguaio está sempre no limite de tentar ser sua melhor versão. E o brasileiro pensa que tem todo o tempo do mundo e vive um Carnaval permanente, um jogo na praia, de forma mais descontraída”.

Edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.

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