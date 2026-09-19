🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Cultura

As irmãs que cresceram entre obras de arte e hoje comandam duas galerias

Márcia e Mônica Felmanas participam do ArtRio, que termina neste domingo, 20

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 10h00
Duas mulheres sorridentes, uma com cabelo castanho claro e casaco bege, outra com cabelo castanho e blazer preto com botões dourados, posam contra uma parede branca
Marcia e Monica Felmanas (Henrique Padilha/Divulgação)
Continua após publicidade
As irmãs que cresceram entre obras de arte e hoje comandam duas galerias Priorizar nos meus resultados Google

A 16ª edição da ArtRio, que acontece até domingo, 20, na Marina da Glória, no Rio, reúne galerias e nomes de diferentes gerações da arte. Entre os participantes está a ProArte, que há mais de 35 anos atua no mercado brasileiro. À frente da galeria, as irmãs Mônica, 58, e Márcia Felmanas, 53, levam para a feira não apenas obras de artistas consagrados, mas também uma história que começou dentro de casa.

Filhas de Miguel Felmanas, fundador da ProArte em 1988, as duas cresceram cercadas por artistas, colecionadores, exposições e leilões. “Crescer no meio da arte nos deu uma relação muito intuitiva com esse universo e despertou a nossa paixão por arte. Crescemos dentro de uma casa onde a arte fazia parte da vida”, contam as irmãs em conversa com a coluna GENTE.

A convivência familiar também ajudou a formar o olhar das duas para o mercado. “Nossos pais sempre foram festeiros, e a nossa casa era um ponto de reunião e encontro”, lembram. Segundo elas, foi nesse ambiente que aprenderam que trabalhar com arte vai além de acompanhar tendências: “É desenvolver repertório, curiosidade e, sobretudo, estar aberto ao que não é tão igual”.

Mônica e Márcia contam que uma das lembranças mais inusitadas da trajetória da ProArte envolve os antigos leilões promovidos pela galeria. Os eventos já passaram por hotéis, shoppings e até navios. “Em uma ocasião, chegamos a fretar um navio para uma viagem com os clientes, que também incluía o leilão”. A experiência teve seus percalços: “Na hora, ainda precisávamos lidar com o balanço do navio e com alguns clientes enjoados. Até para mostrar os quadros era um desafio. Foi um daqueles perrengues que, com o tempo, viraram uma das histórias mais divertidas que guardamos dessa época”.

Siga
Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Em 2013, as duas deram um novo passo na trajetória ao criar a Contempo, voltada à arte contemporânea. “Criamos a galeria como uma extensão contemporânea da nossa trajetória, com o desejo de acompanhar novos artistas, novas linguagens e as questões do nosso tempo”, explicam.

Continua após a publicidade

Para a ArtRio, a ProArte preparou uma seleção que coloca em diálogo diferentes gerações da arte brasileira. “Existe uma combinação de pesquisa, repertório e intuição. Procuramos obras que tenham força por si mesmas, mas que também estabeleçam um diálogo entre diferentes momentos da arte brasileira. Queremos apresentar um conjunto que faça sentido como exposição, e não simplesmente uma reunião de nomes. Temos um acervo construído ao longo de décadas, e isso nos permite criar conversas entre artistas de diferentes gerações, revelando aproximações que, à primeira vista, nem sempre são óbvias. Mas, quando colocamos essas obras juntas, tudo parece fazer sentido, como se sempre tivesse estado ali”, refletem.

Manter a galeria fundada pelo pai, quase quatro décadas depois, é uma responsabilidade que as irmãs dividem com a vontade de imprimir seu próprio olhar ao negócio. “É uma responsabilidade, mas também um privilégio”, dizem as irmãs, ressaltando que manter a história viva não é repetir o que o patriarca fez: “Preservamos os valores que ele nos ensinou: seriedade, conhecimento, relacionamento e respeito pela arte, enquanto seguimos olhando para o presente e para o futuro”.

Continua após a publicidade

Miguel, segundo elas, continua sendo uma presença na trajetória das filhas. “Nosso pai está presente e continua sendo uma referência importante para nós. Gostamos de ouvir sua opinião e ainda recorremos a ele, porque essa troca faz parte da nossa história”, concluem.

Publicidade
TAGS:
Artes visuais
Gente
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).