As graves acusações de abuso sexual contra Jared Leto envolvendo adolescentes

Um novo documentário da BBC balançou o mundo da música nesta semana. Batizado de Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret(Jared Leto: O Segredo Sombrio de Hollywood), o programa traz o relato de diversas mulheres que acusam o ator e cantor de assédio e abuso sexual. Os casos teriam acontecido enquanto as denunciantes eram adolescentes, com o ator na casa dos 30 e 40.

No total, 10 mulheres deram seus relatos para a produção. Uma delas afirma ter sofrido abuso sexual por parte do vocalista do Thirty Seconds to Mars no banheiro de um motel aos 17 anos. De acordo com o relato, ela esperava o ator se arrumar para sair quando foi chamada por ele ao banheiro e forçada a masturbá-lo. Outra relata que a estrela de Hollywood teria ameaçado abusá-la aos 19 anos, ao se ver inesperadamente sozinha com ele em um quarto de hotel — ela conta ter sido levada ao local embriagada, para uma suposta festa. Sem bateria, pediu para dormir no sofá, e o cantor teria afirmado que, caso o fizesse, ela acordaria sendo penetrada — o que a fez deixar o quarto assustada.

Uma terceira descreve ter mantido relações sexuais com o artista na Califórnia aos 17 — o que poderia ser classificado como crime de abuso sexual de menor (ou estupro presumido), já que a idade de consentimento no estado é de 18 anos. Ela conta que o ator pediu que ela o chamasse de “papai” e fingisse ser “a garotinha dele”. “Foi só com o passar do tempo que percebi, cada vez mais, o quão assustador aquilo realmente era”, atesta ela na produção.

Uma quarta mulher relata ter sido vítima de assédio aos 16 anos por parte de Leto, afirmando que ele se aproveitou de sua condição de celebridade para fazer repetidas ligações de teor sexualmente explícito a ela. Segundo o relato, o cantor teria sugerido que os dois tivessem relações sexuais e, diante da negativa, enviou a ela um acordo de confidencialidade (NDA) para impedi-la de falar sobre o caso — mas ela se recusou a assinar.

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Outras quatro mulheres também relatam ter recebido ligações de cunho sexual de Leto quando eram mais jovens, incluindo pedidos de vídeos adultos. Uma delas conta que, aos 14 anos, o cantor teria instruído um segurança a levá-la aos bastidores de um festival de música após ter feito um comentário obsceno sobre os seios dela durante uma sessão de autógrafos. A mãe da jovem teria confrontado o astro que, de acordo com o relato, repetiu o comentário de cunho sexual para a adolescente sem se intimidar.

Todas as mulheres ouvidas afirmam ter conhecido o ator entre 2002 e 2016, quando ele tinha entre 30 e 44 anos. “Isso aconteceu há 25 anos… e ele saiu impune”, diz uma das supostas vítimas. Além dos relatos, o documentário teve acesso a fotos, mensagens e depoimentos de terceiros que corroboram os casos.

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O histórico de denúncias contra Jared Leto

Astro de Hollywood desde a década de 1990, Leto venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante em 2014, por Clube de Compras Dallas. Ele também atuou em filmes de sucesso, incluindo Clube da Luta e Esquadrão Suicida. Na música, é vocalista do Thirty Seconds to Mars desde 1998, quando a banda foi formada foi formada. Antes mesmo das denúncias no novo documentário, no entanto, acusações sobre Leto já se acumulavam.

Dois homens que trabalharam com o Thirty Seconds to Mars por anos também contaram ao documentário que a equipe se sentia desconfortável com a maneira com que o vocalista interagia com adolescentes, convidando-as para os bastidores, camarim e para locais de gravação. “Acho que todo mundo achava a diferença de idade grande demais”, afirma um deles.

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Segundo a BBC, mais de 120 relatos online foram feitos sobre o comportamento do ator em relação a mulheres. As acusações voltaram a ganhar força quando uma DJ de Los Angeles chamada Allie Teilz publicou nas redes sociais que havia sido agredida pelo ator quando tinha 17 anos, levando várias outras mulheres a apresentarem relatos semelhantes.

No ano passado, nove mulheres também acusaram Leto de conduta sexual imprópria em uma matéria do veículo de comunicação americano Air Mail, mas ele negou as acusações. Até o momento, o ator não se pronunciou sobre as novas denúncias.

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