As grandes parcerias e os atores que mais dividiram cena com Laura Cardoso na TV

Ao longo de mais de oito décadas de carreira, Laura Cardoso (1927-2026) construiu parcerias que atravessaram gerações e ajudaram a marcar a história da televisão brasileira. Entre elas, está a relação com Walther Negrão, autor com quem a atriz trabalhou diversas vezes e de quem se dizia “pupila”.

A parceria começou ainda nos primeiros anos da televisão e se estendeu por décadas. Na TV Tupi, trabalharam juntos em Ovelha Negra (1975). Já na Globo, Laura esteve em novelas assinadas por Negrão como Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983), Livre para Voar (1984), Fera Radical (1988) e Sol Nascente (2016).

Outra parceria marcante foi com Lima Duarte. Os dois trabalharam juntos desde a TV Tupi e voltaram a dividir o elenco de produções como Caminho das Índias (2009) e O Outro Lado do Paraíso (2017). A amizade entre os atores passou por diversas gerações da dramaturgia brasileira.

Com Tony Ramos, Laura também protagonizou encontros marcantes. Em Felicidade (1991), interpretou a mãe do personagem vivido pelo ator. Anos depois, os dois voltaram a viver mãe e filho em Caminho das Índias (2009), como Laksmi e Opash. Laura ainda dividiu cenas com Fernanda Montenegro em O Outro Lado do Paraíso (2017), em uma reunião de duas das maiores atrizes da dramaturgia brasileira.

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Laura Cardoso morreu nesta segunda-feira, 17, aos 98 anos, de causa natural. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais da atriz.

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