As grandes atrizes que interpretaram Gloria Steinem no cinema e na TV
Ícone feminista morreu nesta quinta-feira, 3, aos 92 anos
Ícone indissociável dos últimos 50 anos, Gloria Steinem foi essencial à libertação feminina na década de 1970 e continuou a inspirar mulheres por meio de seu trabalho como escritora e ativista, efeito que certamente continuará após sua morte — ocorrida aos 92 anos nesta quinta-feira, 3. Para além do livro Minha Vida na Estrada e incontáveis discursos, sua memória é preservada pelos múltiplos retratos que ganhou na ficção. Relembre as atrizes que já a interpretaram:
Alicia Vikander e Julianne Moore
As duas vencedoras do Oscar interpretaram fases diferentes da ativista na cinebiografia As Vidas de Gloria (2020), dirigida pela conceituada Julie Taymor. Indo da infância nos anos 1940 até alguns de seus atos mais recentes, como o apoio à Hillary Clinton na eleição americana de 2016 e a participação na Marcha das Mulheres de 2017. O filme está disponível no canal Sony One do Amazon Prime Video.
Rose Byrne
A atriz australiana de Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria (2025) viveu Gloria Steinem no excelente seriado Mrs. America, do Disney+, também lançado em 2020. Panorama da revolução sexual e do desenvolvimento do feminismo ao longo dos anos 1970, a obra retrata o conflito entre a ativista conservadora Phyllis Schlafly e diferentes lideranças da esquerda, como Steinem e Shirley Chilshom, envolvidas na criação da revolucionária Ms. Magazine. Byrne interpreta a feminista com magnetismo e brilha especialmente no oitavo episódio, no qual é responsável por inspirar uma dona de casa reprimida, vivida por Sarah Paulson, a rever seu estilo de vida.
Ela mesma
Ao longo dos anos, Gloria aceitou múltiplos convites para interpretar a si mesma em projetos diversos. Ela brevemente dá as caras em As Vidas de Glória, e serviu como guia de mulheres em crise em comédias como O Clube das Desquitadas (1996) e, mais recentemente, a série And Just Like That, continuação de Sex and the City. Nela, a ativista ajuda Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) a aceitar o envelhecimento.
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