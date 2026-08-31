As férias de Elton John pela Itália antes de se apresentar no Rock in Rio
Cantor britânico é uma das atrações principais do festival
Elton John aproveitou uns dias de férias pela Sardenha, na Itália, com o marido, David Furnish, e os filhos, Zachary e Elijah, de 13 anos. O cantor britânico esteve em um iate de luxo com a família pelo mar Mediterrâneo. Eles foram comer no restaurante Cala di Volpe e depois voltaram de barco em direção ao iate de luxo, o Siran. Já a bordo, Zachary e Elijah se divertiram na água.
Em breve, o astro da música desembarca no Rio de Janeiro, onde será a atração principal da noite do dia 7 de setembro do Rock in Rio. Além de Elton, o dia terá no palco principal Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza cantando ao lado de Roberto Menescal.
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