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Cultura

As férias de Elton John pela Itália antes de se apresentar no Rock in Rio

Cantor britânico é uma das atrações principais do festival

Por Giovanna Fraguito 31 ago 2026, 14h12
Elton John no palco, sorrindo e de braços abertos, usando óculos vermelhos e um casaco preto com detalhes brilhantes em azul e vermelho. Ao fundo, um homem loiro de óculos e um piano de cauda preto.
Elton John em show da turnê 'Farewell Yellow Brick Road', 2022 (David Wolff-Patrick/Redferns/Getty Images)
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As férias de Elton John pela Itália antes de se apresentar no Rock in Rio Priorizar nos meus resultados Google

Elton John aproveitou uns dias de férias pela Sardenha, na Itália, com o marido, David Furnish, e os filhos, Zachary e Elijah, de 13 anos. O cantor britânico esteve em um iate de luxo com a família pelo mar Mediterrâneo. Eles foram comer no restaurante Cala di Volpe e depois voltaram de barco em direção ao iate de luxo, o Siran. Já a bordo, Zachary e Elijah se divertiram na água.

Em breve, o astro da música desembarca no Rio de Janeiro, onde será a atração principal da noite do dia 7 de setembro do Rock in Rio. Além de Elton, o dia terá no palco principal Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza cantando ao lado de Roberto Menescal.

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TAGS:
Elton John
férias
Gente
Rock in Rio
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