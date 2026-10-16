As fantasias das celebridades em baile de Halloween em São Paulo

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O Baile de Halloween da Sephora transformou São Paulo em um cenário mágico com o tema “As Sombras da Floresta”. Celebridades como Gloria Groove (gárgula), Iza (Anúbis), Pedro Sampaio (boto-cor-de-rosa) e Sabrina Sato (Ânima) brilharam em fantasias espetaculares. Descubra os detalhes e a criatividade por trás de cada look.

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O Baile de Halloween da Sephora reuniu uma série de celebridades na noite desta quinta-feira, 15, em São Paulo. Com o tema As Sombras da Floresta, a festa teve fantasias inspiradas em seres mitológicos, lendas brasileiras e elementos da natureza, além de apresentações musicais de Gloria Groove, Iza e Pedro Sampaio.

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Entre as atrações da noite, Gloria Groove se transformou em uma gárgula, criatura associada à arquitetura gótica, com chifres, asas e uma produção em tons acinzentados, assinada pela marca brasileira Ofegallery. Já Iza buscou inspiração na mitologia egípcia e incorporou Anúbis, divindade ligada à proteção dos mortos, com pintura corporal preta e acessórios dourados. Pedro Sampaio, por sua vez, homenageou o folclore brasileiro com uma versão do boto-cor-de-rosa, usando um terno rosa acompanhado de chapéu e bengala.

Madrinha do evento, Sabrina Sato apareceu como Ânima, personagem que representa o sopro da vida. Grávida, a apresentadora usou uma criação rosa do estilista Robert Wun, com próteses e esculturas de balões, que exigiu cerca de treze horas de preparação. A cantora Juliette, embaixadora desta edição, prestou homenagem à Caatinga, bioma característico do Nordeste. Assinado pela estilista Rebeca Nepomuceno, o figurino inteiramente branco tinha aplicações de galhos e folhas, em referência à resistência da vegetação durante os períodos de seca.

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A cantora Priscila Senna escolheu uma planta carnívora como fantasia, com uma produção em tons de verde e rosa que representava uma criatura transformada em humana após um experimento malsucedido. Já a atriz Letícia Spiller surgiu caracterizada como Rainha Celeste, vilã da animação Enfeitiçadas: Bem-vindos a Hexe, da Disney, que marcará sua estreia como dubladora. O figurino foi desenvolvido pela estilista Rita Lazzarotti e confeccionado por Helô Rocha.

Entre os atores, João Victor Gonçalves apostou em Pã, deus da mitologia grega associado à natureza e aos bosques. A caracterização reuniu chifres, orelhas pontudas, pelagem sintética e roupas em tons terrosos. Juliana Paes, por outro lado, optou por um vestido preto ajustado ao corpo, com mangas volumosas, luvas longas e um elaborado adereço dourado na cabeça, formado por flores e ornamentos.

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