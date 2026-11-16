As facetas de Mariana Santos: do humor escrachado ao drama consciente 

Mariana Santos ficou conhecida pelo grande público a partir de 2006, quanto integrou o elenco fixo do humorístico Zorra Total, na TV Globo. Em 2012, na mesma emissora, estreou no programa Amor & Sexo, na bancada da atração comandada por Fernanda Lima. Aos 50 anos, ela soube fazer a transição do humor para o drama ao fazer papéis marcantes – como na novela Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, como Fatima, que vivia relação abusiva com o personagem de Eriberto Leão. Agora, está em cartaz no Rio com a peça Morra, amor, adaptação da escritora argentina Ariana Harwicz para seu próprio romance homônimo, que retrata a crise existencial de uma escritora isolada em uma casa de campo no interior da França com o marido e o filho bebê. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Mariana fala da carreira e das escolhas que fez na vida. Assista.

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SOZINHA EM CENA. “Sou eu comigo mesma, com meus sentimentos, pensamentos. A personagem é uma adaptação do livro Morra Amor, da Ariana Harwicz; teve um filme, que Martin Scorsese produziu. Esse livro me tocou profundamente, é uma história incrível. A autora adaptou para o teatro, fala de uma crise de uma mulher estrangeira, morando no interior da França, lugar inóspito, deserto, pouquíssimos vizinhos, sem rede de apoio, nada. Ela é casada, o marido trabalha o dia inteiro fora da cidade, sai de manhã, só volta à noite, tem um bebê. Seis meses ela ali sozinha. E aí começa a entrar numa espiral de pensamentos dos mais comuns aos mais pesados. Pensamentos rizomáticos, humor ácido, que vai provocando quem assiste”.

PREPARAÇÃO DE MONÓLOGO. “Quando faltam 20 minutos para abrir para o público, já estou no palco andando, tenho uns rituais. Gosto de estar pronta bem antes, faço maquiagem, cabelo, microfone. E aí ponho o figurino. Vejo o cenário e faço orações. Aqueço meu corpo. Porque essa peça exige muito do corpo. Eu brinco que é como se o mar recuasse. É interessante essa sensação louca. Aquela onda está recuando ali, o mar recuando. Daqui a pouco deu o terceiro sinal, você respira fundo e tem que começar. E vem uma avalanche de força. Só o teatro faz isso”.

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TRANSFORMAÇÃO DO HUMOR. “Foi natural, fui trabalhando com humor desde nova, era a maneira de me apresentar para o mundo na escola que eu estudava. Não sei se era uma defesa, se era timidez, assim o humor entrou na minha vida. Era legal fazer as pessoas rirem, gosto disso. E foi assim que consegui entrar no teatro, fazendo comédia, o que acho dificílimo, inclusive. Fui caindo, levantando, caindo, levantando. Trabalhei personagens que não gostava tanto, que não eram meu tipo de humor, mas era a possibilidade que tinha no momento”.

DO ZORRA ÀS NOVELAS. “Adorei fazer o Zorra, porque foi uma escola. No Zorra ligava quatro câmeras. Quase um ao vivo. Era gravado, mas era ao vivo, porque voê fazia de uma vez só. A gente se acostuma com aquela presença. E fui entendendo com tempo que eu precisava de mais sutileza no meu trabalho. Gostava das sutilezas, me interessava mais um humor com caminho diferente, sabe? Com outra camada, outras perspectivas, outra respiração. Fui colocando isso em outros lugares, e vieram as novelas. Fui me jogando com as oportunidades que iam aparecendo”.

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INCÔMODO COM PAPÉIS. “Às vezes sim (me incomodava naquele momento já fazer a mulher burra ou a mulher fútil), um pouco, porque tinha personagens que precisavam estar com a saia curta. Mas era normal na época. Aquilo era fato. Mas eu tive respeito. O (diretor Mauricio) Sherman foi quem me abriu as portas. Ele foi no teatro me ver. (…) Tem coisas que vejo e falo: ‘Meu Deus do céu, que piada’. Piadas com mulheres seminuas, gays… Era uma coisa que a gente não parava para pensar. E depois a gente se incomodava e não sabia por quê. Graças a Deus a gente evoluiu”.

SALA DE AULA. “Comecei a trabalhar muito nova na escola que eu estudava, depois fui fazer magistério, e já fazia teatro amador. Queria ter um emprego logo, pagar minhas contas, ajudar a minha mãe. Eu tinha que trabalhar. Comecei como auxiliar de turma, auxiliando as professoras. Desde pequena brincava de ser professora e de atriz com minhas bonecas. Tinha duas vocações”.

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ABDICAR DA MATERNIDADE. “Olha, para mim foi muito natural, decidi não ser mãe nova ainda, porque na minha cabeça estava assim: ‘preciso trabalhar, ter minha independência’. Vi minha mãe largando o trabalho para cuidar da gente, né? Naquela época era muito comum as mulheres acompanharem os maridos e largarem o trabalho. Cheguei a pensar numa época em adotar ou então mais velha engravidar, mas depois a vida veio com uma avalanche de acontecimentos e falei: ‘Se fosse uma vocação minha ser mãe, se realmente quisesse, teria sido’. Porque acho que tem que ter muita vontade. Muda tudo na sua vida. É um amor avassalador, dizem, né? É uma responsabilidade tamanha, é um ser que você vai botar no mundo. ‘Será que ele vai ser legal? Será que não vai?’. É uma preocupação eterna. Também tem muitas mulheres que por pressão (se tornam mães). Devo ser julgada, por mais que as pessoas não julguem falando para mim, com certeza acontece”.

AMOR & SEXO. “Parece que a gente retrocedeu 100 anos. Lá era uma liberdade tamanha. Conheci tanta gente, aprendi tanto. Acho que houve uma pressão moralista para acabar (com o programa), senti nitidamente na última temporada. Porque antes eram comentários incríveis, as pessoas amavam, daqui a pouco começou uma onda de moralismo muito estranha. Não sei se foi porque já tinha dado tempo, mas senti assim, vindo, acabou em 2018. Senti que estava vindo uma onda diferente, sabe? Achei estranho”.

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Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).