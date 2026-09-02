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Cultura

As estratégias de Madonna para manter vida ativa

Aos 68 anos, Rainha do Pop revelou impactos de rotina intensa

Por Flávio Monteiro 2 set 2026, 09h00 | Atualizado em 2 set 2026, 11h25
Madonna, loira de óculos azuis, canta no palco com microfone na mão. Veste espartilho rosa, sutiã azul, luvas e meias arrastão com botas prateadas. Um poste metálico está à direita, e um telão amarelo ao fundo
A cantora Madonna (James Devaney/GC Images/Getty Images)
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Conhecida por um intenso vigor atlético que sustenta sua presença de palco, a cantora Madonna parece estar sentindo o peso da idade. Após completar 68 anos, a cantora falou à revista americana Interview Magazine sobre as dificuldades de sustentar uma apresentação que exige tanto do aspecto físico, e explicou suas estratégias para manter uma vida ativa.

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“Meu joelho está ruim. Não me resta cartilagem, de tanto dançar de salto alto, correr no asfalto e praticar Ashtanga Yoga durante anos. Até um ano atrás, eu pulava em trampolins, fazia cardio dançando e submetia minhas articulações ao que um médico chamaria de sobrecarga. Não posso mais fazer isso”, disse ela ao entrevistador Mel Ottenberg.

Ainda assim, a Rainha do Pop garantiu que mantém uma rotina esportiva ativa, praticando “bicicleta Peloton, VersaClimber e treino em circuito de alta intensidade. Também ando de bicicleta ao ar livre e danço”. Madonna também disse que mudar de cidade com frequência a ajudou a manter a disposição. “Nunca fico em nenhum lugar por mais de três anos. Eu me canso. Depois da COVID, fui para Nova York. Agora estou em Londres. Gosto de estar sempre em movimento”, explicou, antes de completar: “Estar constantemente fora da minha zona de conforto e não cair na comodidade me mantém viva”.

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