As curiosidades e dificuldades da montagem do Cirque du Soleil no Brasil

O Cirque du Soleil tornou-se símbolo mundial dos estragos causados pela pandemia no setor do entretenimento. Após se recuperar de demissões em massa e problemas financeiros, a trupe se reergue com força total e estreia o espetáculo Bazzar! no Brasil – que acaba de ganhar uma websérie sobre seus bastidores. Dividida em seis episódios e disponibilizada no YouTube do Bradesco, a produção apresenta curiosidades, entrevistas e a rotina dos artistas que estrelam o show.

Homenagem à arte circense e aos primórdios do próprio Cirque du Soleil, Bazzar foi lançado em 2018, mas é inédito em terras brasileiras. O show conta com mais de 100 pessoas de 23 nacionalidades, além de uma estrutura que emprega 150 funcionários locais. As apresentações acontecem em São Paulo, no Parque Villa-Lobos, até 27 de novembro. Depois o circo parte para o Rio de Janeiro em uma curta de temporada, de 8 a 21 de dezembro, no estacionamento do Riocentro.

No primeiro episódio da websérie, o espectador é convidado a descobrir quais foram os passos iniciais para a montagem do show em São Paulo e como se deu a chegada dos artistas no Brasil. “Entre os depoimentos dos talentos que compõem a trupe, vemos os bastidores daqueles que dão forma às cenas vibrantes, celebrando a diversidade, a união e o legado da companhia”, diz a descrição do capítulo. Confira:

