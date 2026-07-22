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Cultura

As críticas de Luiz Carlos Barreto a Temer e Bolsonaro

Produtor desaprovou gestão do cinema durante governos de direita

Por Flávio Monteiro 22 jul 2026, 13h36
Divisão vertical com dois homens. À esquerda, um homem idoso de óculos e camisa florida azul e branca, gesticulando. À direita, um homem de meia-idade com camisa polo cinza, olhando para frente com expressão séria
Luiz Carlos Barreto (esq.) não escondeu insatisfação com gestão de Jair Bolsonaro (Reprodução/Youtube)
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Um dos grandes nomes do cinema nacional, Luiz Carlos Barreto teve uma trajetória ativa na luta pelo desenvolvimento do audiovisual no Brasil. Morto nesta quarta-feira, 22, aos 98 anos, o produtor teceu críticas a governos que considerava responsáveis pela crise enfrentada pelas produções brasileiras no final da década de 2010.

“O Temer tinha que ser punido”, disse Barretão a respeito do ex-presidente Michel Temer, que teria sido responsável por não renovar a Cota de Tela (que garante espaço para os filmes brasileiros nas salas de cinema do país) de 2018 para 2019. De acordo com ele, o mandatário teria sido responsável pelo crime de prevaricação devido à postura.

Tal crise seria intensificada pela gestão de Jair Bolsonaro, que Barretão apontou como responsável por sufocar a Ancine (Agência Nacional do Cinema) por “inanição”. “O governo Bolsonaro encontrou um prato feito. Ele só entrou com a sobremesa”, completou.

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