As críticas de Luiz Carlos Barreto a Temer e Bolsonaro

Um dos grandes nomes do cinema nacional, Luiz Carlos Barreto teve uma trajetória ativa na luta pelo desenvolvimento do audiovisual no Brasil. Morto nesta quarta-feira, 22, aos 98 anos, o produtor teceu críticas a governos que considerava responsáveis pela crise enfrentada pelas produções brasileiras no final da década de 2010.

“O Temer tinha que ser punido”, disse Barretão a respeito do ex-presidente Michel Temer, que teria sido responsável por não renovar a Cota de Tela (que garante espaço para os filmes brasileiros nas salas de cinema do país) de 2018 para 2019. De acordo com ele, o mandatário teria sido responsável pelo crime de prevaricação devido à postura.

Tal crise seria intensificada pela gestão de Jair Bolsonaro, que Barretão apontou como responsável por sufocar a Ancine (Agência Nacional do Cinema) por “inanição”. “O governo Bolsonaro encontrou um prato feito. Ele só entrou com a sobremesa”, completou.

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