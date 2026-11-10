As críticas à representação do Nordeste em ‘Lá na Minha Terra’, da TV Globo

A estreia de Lá na Minha Terra, nova novela das seis da Globo, nesta segunda-feira, 9, provocou uma onda de críticas à maneira como o Nordeste foi retratado. Escrita por Mário Teixeira, a trama reproduz uma imagem ultrapassada da região, marcada pela ausência de tecnologias, serviços básicos e elementos da vida contemporânea. O contraste entre o interior nordestino e a moderna São Paulo chamou atenção. Afinal, por que a produção parece situar as duas regiões em épocas diferentes?

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Entre os elementos que provocaram estranhamento estão o uso de cabaças para transportar água, a caracterização dos personagens e os cenários rurais. A escolha estética reforça a ideia de um Nordeste isolado, pobre e distante da modernidade. A linguagem dos personagens também é alvo de críticas, especialmente pela utilização de expressões regionais consideradas exageradas. O incômodo ganhou força entre espectadores nordestinos, que apontaram a distância entre o cotidiano apresentado na ficção e a realidade da região.

No X, as reclamações vieram acompanhadas de ironia. “Minha mãe reclamando achando que era mais uma novela de época até São Paulo aparecer”, escreveu um usuário. Outra internauta questionou a presença das cabaças: “Sou nordestina e nunca usei cabaça para beber água, que mentira é essa? Só se for o Nordeste de 1826, porque o de 2026 usamos garrafa normal”. Jéssica Senra, ex-apresentadora da TV Bahia, já havia se manifestado contra a caracterização da região após compartilhar um vídeo da artista Carol Burgo. “Essa imagem ultrapassada e que era apenas um recorte do imenso Nordeste alimenta egos, preconceitos e projetos políticos”, escreveu.

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