Engana-se quem pensa que Milton Cunha reserva seus delírios estéticos para a Marquês de Sapucaí. O carnavalesco é o diretor artístico do Natal Brasilidade 2026, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Inaugurada no último sábado, 21, a decoração natalina do município parece seguir a máxima de que mais é mais, nem sempre com resultados felizes. Na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, uma árvore de proporções gigantescas abriga, em sua base, a Casa do Papai Noel.

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Na mesma praça, uma das atrações do evento precisou ser desmontada apenas quatro dias após a inauguração. Batizado de Areias da Esperança, o presépio, composto por 60 figuras produzidas com areia, cobertas por tecidos e com rostos pouco definidos, ganhou nas redes sociais o apelido de “presépio do terror”. Diante das reclamações dos moradores, a prefeitura decidiu retirar a instalação nesta quarta-feira, 25, para realizar ajustes.

Reitor da Universidade do Carnaval de Maricá, Milton concebeu a celebração deste ano tendo a infância como inspiração. Além da decoração, a programação inclui desfiles natalinos, uma vila de neve com temperatura de 20 graus negativos e espetáculos de luzes e águas.

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