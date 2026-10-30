As comodidades da mansão de Renato Aragão, que foi penhorada pela Justiça

As questões judiciais de Renato Aragão voltaram às manchetes após a coluna GENTE revelar, com exclusividade, que o humorista está em uma disputa patrimonial com o poder público acerca de uma mansão no Recreio dos Bandeirantes. Devido às dívidas com a Prefeitura do Rio referentes à cobrança do IPTU, a Justiça determinou a penhora da mansão, que estava à venda desde 2023.

O imóvel tem cerca de 3 mil m² de área construída, ficando em um terreno ainda maior, de 400 mil m². A mansão de Renato conta com diversas comodidades, como heliponto, quadra de tênis, garagem para dez carros, quatro suites, quadra poliesportiva, campo de futebol, salão de festas, churrasqueira e até um pomar e jardins com paisagismo.

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