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Cultura

As comodidades da mansão de Renato Aragão, que foi penhorada pela Justiça

Imóvel é alvo de disputa entre humorista e o poder judiciário do Rio de Janeiro

Por Flávio Monteiro 30 out 2026, 19h50
Homem de meia-idade, cabelos castanhos e camisa azul clara, sorrindo, ao lado de uma casa branca com varandas e um caminho de pedra sinuoso
Renato Aragão e sua mansão no Recreio dos Bandeirantes, zona sul do Rio (./Reprodução)
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As questões judiciais de Renato Aragão voltaram às manchetes após a coluna GENTE revelar, com exclusividade, que o humorista está em uma disputa patrimonial com o poder público acerca de uma mansão no Recreio dos Bandeirantes. Devido às dívidas com a Prefeitura do Rio referentes à cobrança do IPTU, a Justiça determinou a penhora da mansão, que estava à venda desde 2023.

O imóvel tem cerca de 3 mil m² de área construída, ficando em um terreno ainda maior, de 400 mil m². A mansão de Renato conta com diversas comodidades, como heliponto, quadra de tênis, garagem para dez carros, quatro suites, quadra poliesportiva, campo de futebol, salão de festas, churrasqueira e até um pomar e jardins com paisagismo.

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