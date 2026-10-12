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Cultura

As cenas que fizeram estrela de ‘Mamma Mia!’ recusar papel em filme

Amanda Seyfried revelou que sua visão sobre intimidade mudou com o passar do tempo

Por Giovanna Fraguito 12 out 2026, 15h53
Amanda Seyfried usa joias Tiffany & Co.
Amanda Seyfried usa joias Tiffany & Co. (Christopher Polk/2026GG/Penske Media/Getty Images)
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As cenas que fizeram estrela de ‘Mamma Mia!’ recusar papel em filme Priorize VEJA no Google

A atriz Amanda Seyfried, 40, estrela de Mamma Mia!, contou que tem adotado uma nova postura para escolher seus futuros projetos. Durante um painel apresentado por Alec Baldwin, 68, no Hamptons International Film Festival em East Hampton, Nova York, dia 4 de outubro, Amanda respondeu a algumas perguntas para o site People, publicada neste domingo, 11, revelando que recusou um papel recentemente para uma série, porque não queria lidar com todas as cenas de sexo. “Recusei um programa em que teria que fazer sexo o tempo todo por causa do sexo”, disse ela. “Não importa [com quem seja] Não quero fazer isso. Sinto-me desconfortável”, disse a atriz.

De acordo com ela, ao longo dos anos sua relação com esse tipo de atuação mudou. “Às vezes é ótimo. Às vezes é muito desconfortável. Mas não consigo acreditar que antigamente simplesmente pensava: ‘A gente tem que se beijar. Ótimo! Isso é incrível. Era algo banal. Era tipo: ‘Hoje vou beijar uma pessoa bonita'”, disse ela, rindo.

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