As celebridades que marcam presença na final da Copa do Mundo
Partida entre Espanha e Argentina acontece neste domingo, 19
A final da Copa do Mundo acontece neste domingo, 19, entre Espanha e Argentina, no estádio de Nova York. A partida mais emblemática do futebol conta com a presença de diversas celebridades, de nichos diferentes do entretenimento. A Fifa divulgou uma lista com 178 nomes de estrelas que estão assistindo ao jogo.
Tom Cruise apresentou um discurso antes da final começar. Timotheé Chalamet, que entrou com a bola da partida, assiste ao confronto com a namorada Kylie Jenner. O protagonista de A Odisseia, Matt Damon, foi ao evento com a esposa, Luciana, que é argentina. Anya Taylor-Joy, cresceu no país sul-americano e foi vista com a camisa branca e azul.
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O produtor norte-americano Pharell William está em um camarote no estádio. As cantoras Dua Lipa e Camila Cabello também marcaram presença na final do mundial. O ator Kevin Hart e Will Farrell foram assistir a partida com as respectivas parceiras, Eniko Parrish e Viveca Paulin.
O ‘pé-frio’ Mick Jagger é um dos artistas que mais apareceu em jogos da Copa. Na final, não seria diferente. Estrelas da NBA também estão presentes: James Harden, Dwyane Wade, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns.
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