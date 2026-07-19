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Cultura

As celebridades que marcam presença na final da Copa do Mundo

Partida entre Espanha e Argentina acontece neste domingo, 19

Por Tatiana Moura 19 jul 2026, 16h44 | Atualizado em 20 jul 2026, 14h58
À esquerda, Timothée Chalamet e Kylie Jenner de mãos dadas, sorrindo e se olhando. À direita, Tom Cruise com microfone em um estádio lotado
Timothée Chalamet, Kylie Jenner e Tom Cruise (E News/Reprodução)
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As celebridades que marcam presença na final da Copa do Mundo Priorizar nos meus resultados Google

A final da Copa do Mundo acontece neste domingo, 19, entre Espanha e Argentina, no estádio de Nova York. A partida mais emblemática do futebol conta com a presença de diversas celebridades, de nichos diferentes do entretenimento. A Fifa divulgou uma lista com 178 nomes de estrelas que estão assistindo ao jogo.

Tom Cruise  apresentou um discurso antes da final começar. Timotheé Chalamet, que entrou com a bola da partida, assiste ao confronto com a namorada Kylie Jenner. O protagonista de A Odisseia, Matt Damon, foi ao evento com a esposa, Luciana, que é argentina. Anya Taylor-Joy, cresceu no país sul-americano e foi vista com a camisa branca e azul.

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O produtor norte-americano Pharell William está em um camarote no estádio. As cantoras Dua Lipa e Camila Cabello também marcaram presença na final do mundial. O ator Kevin Hart e Will Farrell foram assistir a partida com as respectivas parceiras, Eniko Parrish e Viveca Paulin.

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O ‘pé-frio’ Mick Jagger é um dos artistas que mais apareceu em jogos da Copa. Na final, não seria diferente. Estrelas da NBA também estão presentes: James Harden, Dwyane Wade, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns.

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https://www.youtube.com/watch?v=xFFfLwqJS4w&list=PLajCBhJNR2qJM4Neu7PcN2Hawiq4wAv6P&index=2&pp=iAQB
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
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