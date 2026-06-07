Mais de 15 anos depois do último filme, Se Eu Fosse Você 3 finalmente saiu do papel. A sequência da franquia estrelada por Tony Ramos e Glória Pires chegou a ser cogitada ainda no auge do sucesso dos primeiros longas, mas acabou adiada — e agora está previsto para o segundo semestre de 2026.

“A gente já tinha essa vontade na época de fazer um terceiro por conta do grande sucesso, mas acabou não acontecendo. Todo mundo foi fazer outros projetos”, conta a diretora Anita Barbosa em conversa com a coluna GENTE. A ideia voltou à mesa há dois anos, agora com novos nomes no elenco e o desafio de atualizar o humor da história para os dias atuais. Assistente de direção nos dois primeiros filmes, Anita assumiu o comando da nova produção, sob supervisão artística de Daniel Filho.

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Segundo a diretora, um dos maiores desafios foi encontrar o tom da comédia em um cenário mais sensível às discussões sobre representatividade e estereótipos. “Não é fácil. Inclusive, eu falava muito no set de filmagem como é difícil para os atores naquele trabalho. A gente teve que fazer uma preparação bem intensa”, afirma. Para ela, o trabalho exigiu uma preparação intensa do elenco, especialmente porque os personagens precisavam incorporar os trejeitos, a fala e até a respiração uns dos outros. “A gente investiu muito do nosso tempo nisso”.

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A diretora também destacou o cuidado para evitar caricaturas de gênero na troca de corpos. “Quando o homem incorpora uma mulher, ele não é um homem feminino, ele é uma mulher. E a mulher, quando incorpora o homem, não é uma mulher masculinizada. É uma troca de almas. E uma alma específica. É complicado e delicado para dirigir”, explica.

Entre as novidades do elenco, Anita celebra a escolha de Cleo Pires e Rafael Infante. “Foi um trabalho de busca bem intenso. Eles entenderam a importância dos personagens e se dedicaram demais”, disse. Na Rio2C, ela ainda defendeu mais espaço para o audiovisual brasileiro. “O nosso cinema é muito potente, ele só precisa de oportunidades”.

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Em Se Eu Fosse Você 3, a clássica troca de corpos ganha uma nova geração. Desta vez, os personagens vividos por Cleo Pires e Rafael Infante passam pela experiência sobrenatural que marcou os filmes anteriores, precisando lidar com as confusões de assumir não apenas a aparência, mas também a personalidade, os hábitos e a rotina um do outro. A continuação mantém o humor da franquia estrelada por Gloria e Tony enquanto atualiza as discussões sobre identidade e relações nos dias atuais.