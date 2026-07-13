As acusações sérias das ex-namoradas de Cartolouco, réu por agressão física

Neste domingo, 12, a influenciadora Gabriella Augusto, ex-namorada de Lucas Strabko, mais conhecido como Cartolouco, deu um depoimento ao Fantástico sobre sua relação com o influenciador, em que relatou ter sofrido uma série de agressões. Na segunda-feira, 13, após a participação na reportagem exibida no programa da Globo, ela compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram detalhando outras situações vividas no antigo relacionamento. Em certa ocasião, ela relatou ter acreditado que iria morrer durante um dos ataques do ex-namorado.

De acordo com a influenciadora, a entrevista transmitida na TV teria mostrado apenas partes de seu relato, o que a motivou a gravar um novo depoimento explicando o motivo de não ter conseguido romper a relação logo quando as primeiras agressões aconteceram. Ao relembrar um dos momentos mais traumáticos do relacionamento, ela conta que foi agredida depois de uma discussão motivada por mensagens encontradas em seu celular.

“Ele me puxou pelo cabelo, me jogou no chão e começou a me chutar muito, muito, muito. E aí, por um tempo, eu falei: ‘Eu vou morrer, eu vou morrer!’. E é muito doido, porque, na hora da agressão, você só quer se proteger, você só não quer morrer”, disse. Gabriella também revelou que ligou para os pais de Cartolouco em busca de ajuda após o episódio.

Segundo ela, no dia seguinte o ex-companheiro apareceu em suas redes sociais alegando ter machucado o pé em uma partida de futebol. “Eu lembro que falei: ‘Não é possível que você está fazendo isso. Você está rindo numa situação, e eu estou aqui toda machucada. Você está no hospital porque machucou o pé de tanto me chutar'”, desabafou a influenciadora.

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Além do vídeo compartilhado, Gabriella também publicou uma série de fotos e vídeos que teriam sido registrados durante o período das agressões. Em uma das postagens, mostrou uma mensagem enviada por Cartolouco, que a teria xingado de “gorda p*ta”, além de uma gravação de seu apartamento destruído e ele aparecendo nas imagens fazendo expressão de deboche.

“Muito louco reviver tudo isso. Pelo menos ele virou réu. Contar com a Justiça é muito difícil. Eu não posso fazer mais nada, porque meu caso prescreveu. Não paro de me tremer, parece que foi ontem o que aconteceu comigo”, completou.

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Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Gabriella Augusto (@gabiaugusto)

Entenda as acusações

Em reportagem exibida no Fantástico neste domingo, 12, foi revelado que o influenciador Lucas Strabko se tornou réu por agressões físicas e violência psicológica contra uma de suas ex-namoradas. Além dela, outras duas mulheres (incluindo Gabriella) também deram relatos alegando terem sido vitimas de agressões por parte de Cartolouco.

Em 31 de janeiro deste ano, após um relacionamento de cerca de 9 meses, Lucas foi registrado por câmeras de segurança queimando a orelha de sua então namorada com uma bituca de cigarro. Momentos depois, ele foi visto dando um tapa no rosto dela durante uma discussão em uma rua de São Paulo, com registro feito por câmeras de segurança nas ruas. A vítima, que preferiu não ser identificada na reportagem da Globo, contou que durante uma viagem do casal ao Peru, em dezembro de 2025, a situação se agravou.

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Segundo ela, o influenciador teria chutado seus pertences e proferido uma série de chutes e tapas contra a vítima, além de tentar aplicar um golpe conhecido como “mata-leão”. Além desta ex-namorada, outras duas também foram ouvidas. Gabriella, que teve um relacionamento de três anos com Cartolouco, contou que ele destruía objetos da casa onde moravam, incluindo televisão, carro e celular.

Ela também compartilhou que teve o rosto queimado com um cigarro durante uma discussão e que, em outro episódio, foi puxada pelos cabelos, jogada no chão e agredida com chutes. Uma terceira ex-namorada, que atualmente reside em Londres e também preferiu não ser identificada, afirmou que era frequentemente insultada por ele. A moça relatou ter sido agredida fisicamente durante o relacionamento e que seu maior arrependimento foi não ter denunciado os ocorridos no período. “Eu sabia que isso ia acontecer com mais gente. Eu só não tinha condição na época”, desabafou.

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