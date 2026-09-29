As acusações contra Marilyn Manson, atração do The Town 2027

Marilyn Manson foi anunciado nesta segunda-feira, 28, como uma das primeiras atrações do The Town 2027, festival organizado pela Rock World em São Paulo. O cantor se apresentará na mesma noite em que o Slipknot será a atração principal. Desde 2021, Brian Warner, nome de registro de Manson, foi alvo de processos movidos por diversas mulheres, incluindo as atrizes Evan Rachel Wood e Esmé Bianco, com alegações de abuso sexual, físico e psicológico. Um dos casos foi reaberto em 2026 por mudança na legislação da Califórnia. Ele nega todas as acusações.

O caso ganhou repercussão mundial quando a atriz Evan Rachel Wood, estrela da série Westworld (2016) e ex-noiva de Manson, publicou no Instagram um relato detalhado sobre um relacionamento abusivo com o músico. “Ele começou a me manipular quando ainda era adolescente e abusou horrivelmente de mim durante anos. Fui lavada no cérebro e manipulada para me submeter”. Wood relatou episódios de violência física, sexual e psicológica, além de ameaças à sua vida. Em 2022, no documentário Phoenix Rising (2022), Wood afirmou ter sido submetida a uma relação sexual sem consentimento durante as gravações do videoclipe de Heart-Shaped Glasses, em 2007. Segundo ela, a cena deveria ser simulada.

Nos dias seguintes ao relato de Wood, outras mulheres fizeram acusações semelhantes. A atriz Esmé Bianco, conhecida pela série Game of Thrones (2011), entrou com uma ação em 2021, afirmando ter sido vítima de estupro e de abusos físicos, sexuais e psicológicos durante o relacionamento com o cantor. O processo terminou em um acordo extrajudicial, em 2023, sem julgamento.

Paralelamente, a Promotoria do Condado de Los Angeles conduziu uma investigação criminal por quase quatro anos. Em janeiro de 2025, o promotor do caso anunciou que não apresentaria acusações contra Manson, já que as denúncias de violência doméstica haviam prescrito, e as provas relacionadas às acusações de agressão sexual não eram suficientes para sustentar uma acusação.

Continua após a publicidade

Em janeiro de 2026, um tribunal da Califórnia autorizou a retomada de uma ação movida por Ashley Walters, ex-assistente pessoal de Manson. Ela o acusa de agressão sexual e outros abusos ocorridos entre 2010 e 2011, período em que trabalhou para o músico. O processo havia sido barrado por prescrição, mas uma mudança na legislação estadual abriu uma janela retroativa de dois anos para denúncias antigas de violência sexual. O julgamento por júri está marcado para 15 de novembro de 2027, dois meses após a apresentação no The Town.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Continua após a publicidade