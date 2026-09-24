🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Cultura

As 6 resenhas de livros imperdíveis de Gustavo Scarpa, jogador de futebol que virou crítico literário

Meio-campista do Atlético-MG conquistou leitores ao compartilhar suas impressões sobre suas leituras nas redes sociais

Por Ana Rita Fernandes 24 set 2026, 09h00 | Atualizado em 24 set 2026, 09h11
Gustavo Scarpa
Gustavo Scarpa (Reprodução/Instagram)
Continua após publicidade
As 6 resenhas de livros imperdíveis de Gustavo Scarpa, jogador de futebol que virou crítico literário Priorizar nos meus resultados Google

Gustavo Scarpa, meio-campista do clube Atlético Mineiro, vem movimentando as redes sociais e a venda de livros nas últimas semanas após o seu costume de postar resenhas de suas últimas leituras em seus Stories do Instagram e, mais recentemente, ter expandido o projeto para seu canal no YouTube, ganhando uma enorme repercussão entre os fãs de futebol e também entre os leitores assíduos.

Pouco tempos após esse sucesso entre os internautas, o jogador de futebol foi fonte de inspiração para torcedores do Galo fundarem um clube de leitura em sua homenagem, o Galeitura, que já conta com mais de 80 000 seguidores no Instagram e iniciou a primeira leitura coletiva com o livro que Scarpa emplacou em 1° lugar dos mais vendidos na Amazon, A Morte de Ivan Ilitch, de Liev Tolstói.

A resenha de A Morte de Ivan Ilitch é uma das várias avaliações que o jogador postou em suas redes socias e salvou em dois destaques de seu Instagram. Confira essa e outras cinco avaliações icônicas abaixo:

Continua após a publicidade
  1. A Morte de Ivan Ilitch: Além de destacar dois trechos do título, Gustavo comentou sobre a alternância entre bons e maus momentos ao longo da história. “Maneirinho”, disse o atleta sobre a obra de Tolstói.
Capa do livro A Morte de Ivan Ilitch de Lev Tolstói, com título em vermelho e editora 34. Acima, balões de texto com citações sobre medo, morte, esperança e desespero, em um fundo cinza claro
Story de Gustavo Scarpa sobre A Morte De Ivan Litch. (Reprodução/Instagram) (Reprodução/Instagram)

2. A Metamorfose: Em poucas palavras, Gustavo resumiu o livro de Franz Kafka em “maneirinho” também e declarou o personagem principal como “mlk (moleque) inseto”.

Siga
Capa do livro A Metamorfose de Franz Kafka, com o nome do autor em verde-água e o título em preto. A ilustração abstrata em preto e branco tem pinceladas grossas e diagonais. Abaixo, a palavra maneiroooooo. em azul e Milk inseto em azul, sobrepondo a tradução de Modesto Carone
Resenha do atleta sobre A Metamorfose. (Reprodução/Instagram) (Reprodução/Instagram)
Continua após a publicidade

3. Cem Anos de Solidão: Seguindo o seu padrão habitual de publicação, Gustavo também publicou uma foto do livro, um trecho que foi marcante para ele, classificou a obra de Gabriel García Marquez como “muito maneira” e trouxe um ponto que dificultou sua leitura: “todo mundo com o mesmo nome… isso estressou e dificultou um pouco a leitura kkkkk”.

Capa do livro Cem Anos de Solidão de Gabriel García Márquez, com lombada amarela e capa escura com ilustração de folhagens verdes, vermelhas e uma borboleta amarela. O livro está sobre um tecido branco, com um balão de texto laranja na parte superior e dois balões de texto rosa na parte inferior, com comentários sobre a leitura. A data 15 de janeiro de 2020 aparece no topo
Story de Gustavo sobre Cem Anos de Solidão. (Reprodução/Instagram) (Reprodução/Instagram)
Continua após a publicidade

4. Gente Pobre e A Anfitriã: Gustavo também leu o volume que une duas obras de Dostoiévski, destacou um dos trecho de sua leitura, deixou sua opinião sobre o segundo conto “bem esquisito” e ainda deixou um recado para o autor “mlk (moleque) dostô (Dostoiévski), esse eu não entendi muito bem”.

Capa azul do livro Gente Pobre & A Anfitriã de Dostoiévski, editora Martin Claret, sobre uma superfície branca. Acima, um texto em preto questiona a importunidade da pobreza e dos gemidos de fome. Abaixo, um comentário em branco diz mlk dôsto, esse eu não entendi muito bem e outro O segundo conto é bem esquisito
Resenha do atleta sobre Gente Pobre e A Anfitriã. (Reprodução/Instagram) (Reprodução/Instagram)
Continua após a publicidade

5. O Homem Que Ri: Gustavo destacou dois trechos do livro de Victor Hugo que marcaram sua leitura e finalizou com um comentário sobre o livro ser muito triste e ainda completou destacando que essa é a “realidade”.

Capa do livro O Homem Que Ri de Victor Hugo, com fundo roxo e ilustração de um rosto masculino sorrindo, com lágrimas roxas escorrendo dos olhos. Acima, um texto em português sobre a infelicidade e a tentação. Abaixo, a frase livro triste demais, seloco
Resenha do atleta sobre O Homem Que Ri. (Reprodução/Instagram) (Reprodução/Instagram)
Continua após a publicidade

6. O Apanhador No Campo De Centeio: O jogador incluiu um trecho do livro e comentou que o livro era intrigante, mas tinha um ponto negativo por ser “aleatório demais”.

Capa do livro O Apanhador no Campo de Centeio de J. D. Salinger, com título em amarelo sobre fundo vermelho e ilustração de um cavalo de carrossel vermelho. Abaixo, um trecho de texto sobre uma queda horrível e a busca por algo que o próprio meio não pode proporcionar. No topo, a data 2 de julho de 2024 e a categoria Livros lidos
Story de Gustavo sobre O Apanhador No Campo De Centeio.(Reprodução/Instagram) (Reprodução/Instagram)
Publicidade
TAGS:
Esporte
Gustavo Scarpa
Livros
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).