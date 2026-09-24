As 6 resenhas de livros imperdíveis de Gustavo Scarpa, jogador de futebol que virou crítico literário

Gustavo Scarpa, meio-campista do clube Atlético Mineiro, vem movimentando as redes sociais e a venda de livros nas últimas semanas após o seu costume de postar resenhas de suas últimas leituras em seus Stories do Instagram e, mais recentemente, ter expandido o projeto para seu canal no YouTube, ganhando uma enorme repercussão entre os fãs de futebol e também entre os leitores assíduos.

Pouco tempos após esse sucesso entre os internautas, o jogador de futebol foi fonte de inspiração para torcedores do Galo fundarem um clube de leitura em sua homenagem, o Galeitura, que já conta com mais de 80 000 seguidores no Instagram e iniciou a primeira leitura coletiva com o livro que Scarpa emplacou em 1° lugar dos mais vendidos na Amazon, A Morte de Ivan Ilitch, de Liev Tolstói.

A resenha de A Morte de Ivan Ilitch é uma das várias avaliações que o jogador postou em suas redes socias e salvou em dois destaques de seu Instagram. Confira essa e outras cinco avaliações icônicas abaixo:

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A Morte de Ivan Ilitch: Além de destacar dois trechos do título, Gustavo comentou sobre a alternância entre bons e maus momentos ao longo da história. “Maneirinho”, disse o atleta sobre a obra de Tolstói.

2. A Metamorfose: Em poucas palavras, Gustavo resumiu o livro de Franz Kafka em “maneirinho” também e declarou o personagem principal como “mlk (moleque) inseto”.

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3. Cem Anos de Solidão: Seguindo o seu padrão habitual de publicação, Gustavo também publicou uma foto do livro, um trecho que foi marcante para ele, classificou a obra de Gabriel García Marquez como “muito maneira” e trouxe um ponto que dificultou sua leitura: “todo mundo com o mesmo nome… isso estressou e dificultou um pouco a leitura kkkkk”.

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4. Gente Pobre e A Anfitriã: Gustavo também leu o volume que une duas obras de Dostoiévski, destacou um dos trecho de sua leitura, deixou sua opinião sobre o segundo conto “bem esquisito” e ainda deixou um recado para o autor “mlk (moleque) dostô (Dostoiévski), esse eu não entendi muito bem”.

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5. O Homem Que Ri: Gustavo destacou dois trechos do livro de Victor Hugo que marcaram sua leitura e finalizou com um comentário sobre o livro ser muito triste e ainda completou destacando que essa é a “realidade”.

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6. O Apanhador No Campo De Centeio: O jogador incluiu um trecho do livro e comentou que o livro era intrigante, mas tinha um ponto negativo por ser “aleatório demais”.