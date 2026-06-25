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Cultura

As 3 melhores ‘cornetadas’ de Galvão Bueno no jogo Brasil x Escócia no SBT

Apresentador bateu a marca de narração de 100 gols da seleção brasileira pelo SBT e N Sports na noite de quarta-feira, 24

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 17h57 | Atualizado em 25 jun 2026, 18h16
Pessoa de óculos redondos e cabelo preso, vestindo camisa polo verde, canta com a boca aberta em um microfone preto. Ao lado, um homem sorri, segurando um celular com a palavra CEN em verde na tela. Ambos usam fones de ouvido.
Galvão Bueno na transmissão da Copa do Mundo pelo SBT e N Sports (X/Reprodução)
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Narrador do SBT e N Sports na Copa do Mundo 2026, Galvão Bueno mantém sua marca registrada de “corneteiro” durante as transmissões. No jogo de Brasil x Escócia na noite de quarta-feira, 24, o apresentador não poupou críticas ao juiz mexicano que anulou o segundo gol marcado por Vini Jr. na partida e muito menos à Fifa.

Quando o segundo gol de Vini Jr. foi anulado pelo juiz após verificação no VAR, Bueno não teve papas na língua para soltar o que pensou. “Isso não é erro técnico. É desonestidade!”, bradou o narrador. Ao narrar o terceiro gol marcado por Vini Jr. aos 45 minutos do primeiro tempo — e que foi de fato validado –, Galvão ainda alfinetou: “Não vai inventar impedimento, seu juiz, porque o bandeira correu para o meio do campo. Vini Jr. O que é do homem, o bicho não come!”.

Durante a partida, Galvão também criticou diversas vezes a transmissão da Fifa, apontando como era horrível não mostrarem os lances certos no tempo correto, e também reclamou de como a organização alertava os gols de Marrocos x Haiti — que acontecia simultaneamente ao jogo do Brasil — com avisos nos telões do estádio com meia hora de atraso.

Para completar, o narrador também ressaltou como os funcionários da organização dos jogos não têm respeito com ninguém. Em outra transmissão, Galvão já tinha reclamado da falta de espaço para sua equipe.

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Há quem reclame do estilo de Galvão Bueno ou aponte que ele já não tem mais voz para narrar aos 75 anos. Sua performance no jogo ontem, porém, vai contra esta última tese. A emoção que o narrador transmitiu nos quatro gols — o último marcado por Matheus Cunha no segundo tempo — provou que sua energia é diferenciada, mesmo que muitos queiram atribuir seu valor à nostalgia. Pode ser que a noite de quarta tenha sido um destaque porque Galvão bateu a marca do centésimo gol da seleção brasileira narrado por ele, mas, o que pega mesmo para o telespectador é poder ver o narrador corneteiro em ação. E esse é o grande trunfo do SBT e N Sports contra Globo e CazéTV — e isso faz diferença na audiência.

Audiência do SBT no jogo Brasil x Escócia

O SBT alcançou um marco histórico de audiência com a transmissão de Brasil x Escócia pela Copa do Mundo 2026. Exibida na noite de terça-feira, a partida garantiu à emissora média de 13,69 pontos e 18,8% de share (participação do total de televisores sintonizados durante o jogo) na Grande São Paulo, consolidando o melhor desempenho do canal durante o torneio até agora e reforçando a força da competição na programação da rede.

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O resultado representa um crescimento de 23% em comparação com a estreia da seleção brasileira na competição, exibida em 13 de junho. Narrado por Galvão Bueno, o confronto atingiu pico de 14,52 pontos e colocou o SBT em uma boa posição diante da concorrência. Segundo os dados consolidados, a transmissão registrou um volume de telespectadores 783% superior ao da Record, que amargou o terceiro lugar, no mesmo horário.

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