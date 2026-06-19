As 3 maiores gafes cometidas pela Globo na Copa do Mundo 2026 — até agora

A cobertura da Copa do Mundo de 2026 tem rendido audiência para a Globo, mas também alguns constrangimentos. Em menos de duas semanas de torneio, a emissora acumulou uma sequência de erros que chamou a atenção do público e provocou críticas nas redes sociais. O episódio mais recente ocorreu na quinta-feira, 18, quando uma chamada de programação anunciou uma partida que simplesmente não existe na competição.

Durante um intervalo de Coração Acelerado, novela das 7 da emissora, uma vinheta informou que a Globo transmitiria o confronto entre Tunísia e Paraguai na madrugada de sábado, 20. O problema é que o Paraguai não enfrenta a seleção africana nesta fase do torneio. O adversário correto é a Turquia. A chamada equivocada foi ao ar e rapidamente repercutiu entre telespectadores, que ironizaram o erro e resgataram o antigo slogan do “padrão Globo de qualidade”. Na manhã desta sexta-feira, 19, a emissora já exibia a versão corrigida da divulgação.

O deslize, porém, está longe de ser um caso isolado. Logo no primeiro dia da Copa, o Jornal Hoje anunciou a transmissão de uma partida entre Coreia do Sul e República Tcheca. O confronto, entretanto, não fazia parte do pacote de jogos adquiridos pela Globo. Nesta edição do Mundial, a emissora possui os direitos de exibição de 52 partidas, enquanto a totalidade do torneio ficou com a CazéTV. SBT e N Sports também compraram direitos para transmitir 32 dos confrontos. A informação incorreta gerou confusão entre os telespectadores sobre onde assistir ao jogo.

Outra falha que ganhou repercussão aconteceu na edição de 13 de junho do Bom Dia Sábado. Ao apresentar a agenda da Seleção Brasileira na fase de grupos, a produção exibiu uma arte com uma série de inconsistências. Em vez do nome do Brasil, apareceu apenas a bandeira do país em uma das linhas do cronograma. Em outro ponto, a bandeira do Marrocos foi associada ao nome da Croácia, seleção que sequer integra o caminho dos brasileiros nesta etapa da competição. Já a Costa do Marfim apareceu ao lado da bandeira da Escócia, adversária do Brasil em uma das próximas rodadas. O único item correto da tabela era a referência ao Haiti.

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Embora erros pontuais sejam comuns em transmissões ao vivo e coberturas de grande porte, a repetição dos equívocos em diferentes programas da casa acabou alimentando questionamentos sobre os processos de revisão adotados pela emissora durante o Mundial. Em um torneio cada vez mais disputado também fora de campo, com múltiplos detentores de direitos e uma cobertura pulverizada entre TV aberta, streaming e plataformas digitais, a precisão da informação virou um ativo tão importante quanto a transmissão dos jogos.

O constrangimento do jornalista da Globo com as informações erradas dos próximos jogos do Brasil no telão pic.twitter.com/joChv9yjsE — tulio (@tulio) June 13, 2026