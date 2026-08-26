As 3 estreias mais promissoras da Netflix em setembro

O fim de agosto já começa a dar lugar às novidades de setembro, e os fãs de filmes e séries têm motivos para se preparar para uma maratona! A Netflix chega ao próximo mês com novas temporadas, produções inéditas e estreias que prometem chamar a atenção do público.

Confira os três principais lançamentos que chegam à plataforma em setembro:

Call my agent! ( 10/09/2026)

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Cinco anos após o encerramento da agência ASK, Andréa decide começar uma nova fase da carreira atrás das câmeras e assume seu primeiro trabalho como diretora. O recomeço, porém, está longe de sair como planejado: poucos dias antes do início das filmagens, ela perde o ator principal e precisa reunir novamente a antiga equipe.

O reencontro traz de volta amizades, conflitos e antigas rivalidades, colocando Andréa diante dos desafios de equilibrar a vida pessoal e profissional enquanto tenta salvar sua primeira produção como diretora.

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O longa-metragem é inspirado na premiada série francesa de mesmo nome e reúne nomes do elenco original, como Camille Cottin, Laure Calamy, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Nicolas Maury, Liliane Rovère, Ophélia Kolb e Fanny Sidney. Laetitia Casta, Vincent Macaigne e Anne Marivin também integram o elenco. George Clooney e Eva Longoria ainda farão participações especiais.

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Monstro: A História de Lizzie Borden (17/09/2026)

A antologia Monstro, da Netflix, retorna para sua 4ª temporada em algumas semanas com uma história centrada, pela primeira vez, em uma protagonista mulher. Intitulada Monstros: A História de Lizzie Borden, a nova produção terá oito episódios e será novamente comandada por Ryan Murphy e Ian Brennan.

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A temporada acompanha Lizzie Borden, mulher acusada de assassinar o pai e a madrasta a golpes de machado em 1892, em Massachusetts. Apesar da brutalidade do crime, ela foi absolvida e nunca houve uma solução definitiva para o caso. O episódio, no entanto, transformou Lizzie em uma das figuras mais conhecidas da história criminal dos Estados Unidos e permanece cercado de mistérios e especulações.

A nova versão pretende revisitar o caso com uma abordagem de humor ácido e um olhar feminista, explorando não apenas os assassinatos, mas também a suposta relação entre Lizzie e Bridget Sullivan, empregada da família e uma das pessoas mais próximas da protagonista.

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Ella Beatty interpreta Lizzie Borden, enquanto Vicky Krieps dá vida a Bridget Sullivan. O elenco também conta com Charlie Hunnam como Andrew Borden, pai de Lizzie, e Rebecca Hall no papel de Abby Borden, sua madrasta.

Habeas Corpus (23/09/2026)

Nessa série ficcional, primeiro drama jurídico da Netflix Brasil, Inez (Marjorie Estiano) é uma respeitada professora de Direito que lidera um grupo de revisão criminal para provar a inocência de um jovem condenado por um crime que afirma não ter cometido.

Entre os integrantes da equipe, está Marina (Any Gabrielly), uma de suas melhores alunas, que se aproxima dela sem revelar sua verdadeira motivação: corrigir uma injustiça que afetou a sua família no passado.

Conforme as investigações avançam, os estudantes se veem em meio a um sistema atravessado por desigualdades e interesses. A busca por justiça e reparação coloca o grupo diante de dilemas cada vez mais complexos, enquanto cada nova descoberta pode provocar uma reviravolta no caso.

A trama é inspirada no trabalho do Innocence Project Brasil, organização que busca reverter erros judiciários no país que levaram pessoas inocentes a passar anos na prisão. A partir disso, é construída uma ficção que humaniza esses casos e amplia o debate sobre falhas do sistema de Justiça.

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