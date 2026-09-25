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Cultura

As 10 melhores séries do século XXI, segundo o New York Times

Jornal reuniu votantes da indústria, entre eles atores e roteiristas, para elencar as 100 produções de destaque da TV americana

Por Raquel Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 12h18 | Atualizado em 25 set 2026, 12h26
SAGA ORIGINAL - Daenerys em Game of Thrones: um sucesso que se multiplica
SAGA ORIGINAL - Daenerys em Game of Thrones: um sucesso que se multiplica (./HBO Max)
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As 10 melhores séries do século XXI, segundo o New York Times Priorizar nos meus resultados Google

O tradicional jornal The New York Times divulgou nesta sexta-feira, 25, seu ranking completo com as 100 melhores séries de TV do século XXI, segundo 516 profissionais da área que atuam na indústria americana. A seleção é particularmente significativa para a história da TV como um todo, já que abraça a era de ouro das séries – período que acontece após a estreia de Família Soprano, em 1999. A produção da HBO, claro, não está no ranking – que só considerou os lançamentos que vieram após 1º de janeiro de 2000 –, foi um marco na virada do reconhecimento dado ao que era feito para a televisão, antes considerada uma arte menor do que o cinema. Outro detalhe importante foi a chegada do streaming com tramas originais, o que alterou o modo de consumo e de pensar a criação de um seriado.

Apesar de dizer que permitiu produções de qualquer idioma e formato, incluindo reality shows, documentários, programas de entrevistas e séries exibidas originalmente no YouTube, a lista é predominantemente formada por tramas em inglês – ou de grande apelo nos Estados Unidos, caso da única em outra língua, Xógum: A Gloriosa Saga do Japão, em 86º lugar, falada principalmente em japonês, mas que é uma produção americana.

Confira a seguir como ficou o topo dessa lista, com as dez melhores séries segundo o levantamento do jornal.

10 – Atlanta (2016-2022)
Onde assistir: na Netflix e no Disney+

Donald Glover e Zazie Beetz na série 'Atlanta': comédia ácida
Donald Glover e Zazie Beetz na série ‘Atlanta’: comédia ácida (//Divulgação)

Criada e estrelada por Donald Glover, a produção acompanha dois primos tentando construir uma carreira no mercado musical de Atlanta, mas amplia sua narrativa para discutir racismo, identidade, fama e cultura americana com um humor ácido e inteligente.

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9 – Curb Your Enthusiasm (2000-2024)
Onde assistir: na HBO Max

Homem calvo de óculos redondos, com cabelo branco nas laterais, veste um casaco cinza sobre uma camisa polo azul-marinho e camiseta branca, olhando para frente com expressão séria em um ambiente interno com plantas desfocadas ao fundo
Larry David em ‘Curb Your Enthusiasm’ – ele por ele mesmo (//Divulgação)

Criação de Larry David, a série acompanha uma versão ficcionalizada do próprio comediante e transforma situações sociais banais em desastres cômicos.

8 – 30 Rock (2006-2013)
Onde assistir: na Netflix

Jan em '30 Rock' (Foto: Ali Goldstein/Getty)
O elenco de ’30 Rock’: auto-ironia (//Getty Images)
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Inspirada nos bastidores de um programa de televisão, a série criada por Tina Fey usou o próprio universo da indústria do entretenimento como matéria-prima para uma comédia divertidíssima.

7 – Veep (2012-2019)
Onde assistir: na HBO Max

Julia Louis-Dreyfus em 'Veep': a política e seus absurdos
Julia Louis-Dreyfus em ‘Veep’: a política e seus absurdos (//Divulgação)

A comédia política estrelada por Julia Louis-Dreyfus acompanha a vice-presidente — e posteriormente presidente — Selina Meyer em meio a disputas de poder e uma sucessão de situações hilárias e absurdas em Washington.

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6 – Game of Thrones (2011-2019)
Onde assistir: na HBO Max

Sophie Turner e Kit Harington como Sansa Stark e Jon Snow em 'Game of Thrones'
Sophie Turner e Kit Harington como Sansa Stark e Jon Snow em ‘Game of Thrones’: famílias em disputa (HBO/Divulgação)

Baseada nos livros de George R. R. Martin, a série foi um fenômeno global da HBO e marcou a febre de tramas de fantasia voltadas para o público adulto, usando como base uma disputa por poder em um universo onde dragões são reais — e a violência abundante.

5 – Fleabag
Onde assistir: no Prime Video

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O PADRE “SEXY” - Com Phoebe Waller-Bridge em 'Fleabag': química envolvente
O PADRE “SEXY” - Com Phoebe Waller-Bridge em ‘Fleabag’: química envolvente (Amazon Studios/.)

Criada e protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, a produção inglesa enxuta, com apenas duas temporadas, gira em torno da personagem central engraçada e autodestrutiva, em um texto inovador e incomparável.

4 – Succession (2018-2023)
Onde assistir: na HBO Max

Elenco da série 'Succession'
Elenco da série ‘Succession’: Shakespeare embalado por bilhões de dólares (Reprodução/HBO)
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Com quatro temporadas, a produção da HBO acompanha a poderosa e riquíssima família Roy, proprietária de um conglomerado de mídia, em uma disputa pelo controle dos negócios e pelo reconhecimento do patriarca Logan. Uma trama com ares shakespearianos e feita com esmero impecável.

3 – Mad Men (2007-2015)
Onde assistir: no Disney+

Don Draper (Jon Hamm) e Megan Draper (Jessica Pare) em Mad Men: mudanças sociais
Don Draper (Jon Hamm) e Megan Draper (Jessica Pare) em Mad Men: mudanças sociais (//Divulgação)

Ambientada no universo da publicidade nova-iorquina dos anos 1960, a série acompanha Don Draper (Jon Hamm) e seus colegas enquanto observa transformações profundas nos costumes americanos, especialmente em áreas como o machismo e divergências sociais.

2 – A Escuta (2002-2008)
Onde assistir: na HBO Max

The Wire
Cena da série ‘A Escutra’ (The Wire) – limites borrados (HBO/Divulgação)

A série policial acompanha diferentes instituições e seu envolvimento com o tráfico de drogas e as esferas de poder. A produção é constantemente listada entre as melhores da TV pela mídia americana, por subverter as narrativas policiais até então, deixando mais tênue e nebulosa a linha que divide mocinhos e vilões.

1 – Breaking Bad (2008-2013)
Onde assistir: na Netflix

Jesse Pinkman (Aaron Paul) e Walter White (Bryan Cranston) em 'Breaking Bad' - parceria inusitada
Jesse Pinkman (Aaron Paul) e Walter White (Bryan Cranston) em ‘Breaking Bad’ – parceria inusitada (Sony/Divulgação)

Considerada uma série praticamente perfeita, a trama criada por Vince Gilligan segue a transformação do professor de química Walter White (Bryan Cranston) em um poderoso produtor e traficante de metanfetamina, que ocorre depois que ele recebe o diagnóstico de um câncer terminal.

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