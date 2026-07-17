As 10 maiores audiências da Copa do Mundo excluindo jogos do Brasil
Globo divulgou o ranking com os números do torneio até aqui
Desde o início da Copa do Mundo, a Globo alcançou cerca de 140 milhões de pessoas em seus canais e plataformas, arrebanhando 34,3 milhões delas de maneira exclusiva. Eliminada nas oitavas de final, pela Noruega, a seleção brasileira, naturalmente, é a que desperta mais interesse — segundo dados do Ibope, a emissora teve as 38 maiores audiências do torneio, com os cincos jogos do Brasil encabeçando o ranking.
Com a exceção do time nacional, a líder é a nossa maior rival: a partida entre Argentina e Cabo Verde pelos 16 avos de final atingiu 28 pontos no canal, impulsionada pela albiceleste de Messi e pela campanha histórica do país africano defendido por Vózinha. Confira o ranking até a semifinal, de acordo com dados do Ibope divulgados pela emissora.
As 10 maiores audiências da Copa excluindo a seleção brasileira
- Argentina x Cabo Verde (16 avos) – 28 pontos
- Alemanha x Paraguai (16 avos) – 26 pontos
- Japão x Suécia (fase de grupos) – 24 pontos
- Arábia Saudita x Uruguai (fase de grupos) – 23 pontos
- Suíça x Colômbia (oitavas) – 22 pontos
- Inglaterra x Argentina (semifinal) – 21 pontos
- França x Marrocos (quartas) – 21 pontos
- México x África do Sul (abertura) – 21 pontos
- Equador x Alemanha (fase de grupos) – 20 pontos
- Uruguai x Espanha (fase de grupos) – 19 pontos
Qual foi a audiência dos jogos do Brasil na Globo?
- Escócia x Brasil (3ª rodada de grupos) – 39 pontos
- Brasil x Japão (16 avos) – 36 pontos
- Brasil x Haiti (2ª rodada de grupos) – 35 pontos
- Brasil x Noruega (oitavas) – 33 pontos
- Brasil x Marrocos (estreia) – 33 pontos
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