Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Cultura

As 10 maiores audiências da Copa do Mundo excluindo jogos do Brasil

Globo divulgou o ranking com os números do torneio até aqui

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 13h43 | Atualizado em 17 jul 2026, 14h14
Partida de futebol com jogadores em campo verde, um com camisa azul escura e número 13 chutando a bola no ar, e outros com camisas listradas azuis e brancas, enquanto a torcida lota as arquibancadas ao fundo
Argentina x Cabo Verde: seleções se enfrentaram nos 16 avos, com a albiceleste avançando na prorrogação (Ezra Shaw/Getty Images)
Continua após publicidade
As 10 maiores audiências da Copa do Mundo excluindo jogos do Brasil Priorizar nos meus resultados Google

Desde o início da Copa do Mundo, a Globo alcançou cerca de 140 milhões de pessoas em seus canais e plataformas, arrebanhando 34,3 milhões delas de maneira exclusiva. Eliminada nas oitavas de final, pela Noruega, a seleção brasileira, naturalmente, é a que desperta mais interesse — segundo dados do Ibope, a emissora teve as 38 maiores audiências do torneio, com os cincos jogos do Brasil encabeçando o ranking.

Com a exceção do time nacional, a líder é a nossa maior rival: a partida entre Argentina e Cabo Verde pelos 16 avos de final atingiu 28 pontos no canal, impulsionada pela albiceleste de Messi e pela campanha histórica do país africano defendido por Vózinha. Confira o ranking até a semifinal, de acordo com dados do Ibope divulgados pela emissora.

Siga

As 10 maiores audiências da Copa excluindo a seleção brasileira

  1. Argentina x Cabo Verde (16 avos) – 28 pontos
  2. Alemanha x Paraguai (16 avos) – 26 pontos
  3.  Japão x Suécia (fase de grupos) – 24 pontos
  4. Arábia Saudita x Uruguai (fase de grupos) – 23 pontos
  5. Suíça x Colômbia (oitavas) – 22 pontos
  6. Inglaterra x Argentina (semifinal) – 21 pontos
  7. França x Marrocos (quartas) – 21 pontos
  8. México x África do Sul (abertura) – 21 pontos
  9. Equador x Alemanha (fase de grupos) – 20 pontos
  10. Uruguai x Espanha (fase de grupos) – 19 pontos
Continua após a publicidade

Qual foi a audiência dos jogos do Brasil na Globo?

  1. Escócia x Brasil (3ª rodada de grupos) – 39 pontos
  2. Brasil x Japão (16 avos) – 36 pontos
  3. Brasil x Haiti (2ª rodada de grupos) – 35 pontos
  4. Brasil x Noruega (oitavas) – 33 pontos
  5. Brasil x Marrocos (estreia) – 33 pontos 

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo
Copa do Mundo 2026
Globo
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).