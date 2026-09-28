Ary Fontoura se revolta com fake news sobre sua morte

Ary Fontoura, de 93 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 28, para negar boatos de que teria morrido. O ator afirmou que páginas estão compartilhando falsas notícias sobre sua morte para atrair cliques e direcionar usuários a páginas de vendas.

“Meus amigos, hoje me deparei com uma notícia muito desagradável. Estão anunciando a minha morte no Facebook. Colocaram minha foto e inventaram até uma data. Imagina o susto da minha família, dos meus amigos e de quem realmente gosta de mim. Isso não é brincadeira. Isso é uma falta de respeito. Estou aqui, graças a Deus, vivo e muito bem. Se vocês virem algo assim, denunciem, por gentileza. Um beijo a todos”, lamentou no Instagram.

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