Ary Fontoura pede retirada à força de inquilina por dívida
Ator enfrenta disputa judicial envolvendo um imóvel no Rio
Ary Fontoura enfrenta uma disputa judicial envolvendo um imóvel de sua propriedade no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O ator entrou com uma ação de despejo contra uma inquilina que, segundo o processo, acumulou uma dívida de cerca de 131 mil reais em aluguéis e encargos não pagos. O débito é referente ao período entre março de 2024 e fevereiro de 2026.
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Em maio deste ano, a Justiça concedeu uma liminar favorável ao artista, determinando que a moradora deixasse o apartamento em até 15 dias. O mandado foi cumprido em 29 de junho, mas o prazo terminou em julho sem que a inquilina tivesse desocupado o imóvel ou quitado a dívida. Diante do descumprimento, os advogados de Ary solicitaram à Justiça o despejo, com a retirada da moradora por um oficial de Justiça. Até o momento, não há registro de uma nova decisão judicial sobre o pedido de retirada forçada. Ary Fontoura não se manifestou sobre o caso.