Ary Fontoura pede retirada à força de inquilina por dívida

Ary Fontoura enfrenta uma disputa judicial envolvendo um imóvel de sua propriedade no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O ator entrou com uma ação de despejo contra uma inquilina que, segundo o processo, acumulou uma dívida de cerca de 131 mil reais em aluguéis e encargos não pagos. O débito é referente ao período entre março de 2024 e fevereiro de 2026.

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Em maio deste ano, a Justiça concedeu uma liminar favorável ao artista, determinando que a moradora deixasse o apartamento em até 15 dias. O mandado foi cumprido em 29 de junho, mas o prazo terminou em julho sem que a inquilina tivesse desocupado o imóvel ou quitado a dívida. Diante do descumprimento, os advogados de Ary solicitaram à Justiça o despejo, com a retirada da moradora por um oficial de Justiça. Até o momento, não há registro de uma nova decisão judicial sobre o pedido de retirada forçada. Ary Fontoura não se manifestou sobre o caso.

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