Artistas saem em defesa de Margareth Menezes no Ministério da Cultura

Depois que mais de 200 nomes do meio artístico assinaram um manifesto cobrando mudanças no comando e na condução do Ministério da Cultura (MinC) a partir de 2027, artistas como Caetano Veloso, Maria Bethânia e Daniela Mercury vieram a público manifestar apoio à atual ministra da pasta, Margareth Menezes.

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A cantora Daniela Mercury foi uma das mais enfáticas na defesa da permanência da baiana no cargo. Em publicação nas redes sociais, ela relembrou o cenário encontrado por Margareth ao assumir o ministério, recriado após ter sido extinto durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. “O cenário era devastador. Ser Ministra da Cultura depois de um governo de desmanche das políticas voltadas às artes e à cultura brasileira foi e está sendo um desafio gigantesco. O nome de Margareth Menezes na liderança do mais brasileiro dos ministérios foi um alívio para nós, trabalhadores das artes, que conhecíamos de perto seu trabalho nos palcos e nos bastidores da cultura.”, escreveu.

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Daniela também destacou a trajetória da ministra como artista e gestora cultural e citou sua atuação na valorização da cultura afro-brasileira. “Margareth não é apenas uma grande artista. Ela é uma conhecedora profunda da cultura afro-brasileira e uma exímia produtora e gestora cultural”, afirmou. Ao final, foi direta: “Eu defendo a permanência da Ministra da Cultura, Margareth Menezes. A você, toda minha reverência”.

Maria Bethânia também aproveitou o Dia Nacional da Cultura, celebrado nesta quinta-feira, 5, para publicar uma homenagem à ministra. Ao compartilhar uma foto ao lado de Margareth, a cantora escreveu: “Hoje é Dia Nacional da Cultura. Viva a Cultura Brasileira e a gestão da Ministra @margarethmenezes à frente do MinC”.

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Já Caetano Veloso manifestou apoio em uma publicação compartilhada no perfil de um coletivo ligado à produtora Paula Lavigne. “Gostaria que a paz reinasse no ambiente da criação cultural. Mando um abraço e um beijo à ministra Margareth Menezes que tanto conseguiu fazer para ressuscitar o Ministério da Cultura”, escreveu o cantor.

As manifestações acontecem após a divulgação do “Manifesto por mudanças na Cultura Lula 4”, que reúne artistas, intelectuais e trabalhadores do setor, entre eles Bruno Gagliasso, Ruth Rocha, Anna Muylaert e Fernando Morais. O documento pede uma renovação na política cultural do próximo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva e critica a falta de um projeto estruturado para o setor. Embora não cite Margareth nominalmente, o texto questiona a condução do ministério nos últimos quatro anos.

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Após a repercussão, Johnny Massaro, um dos artistas que assinou o manifesto, se pronunciou em suas redes sociais, reconhecendo o trabalho realizado pela ministra e sua equipe nos últimos quatro anos e admitiu ter interpretado de forma errada as intenções. “Em meio à correria da vida, não dediquei ao texto a atenção que deveria, interpretei equivocadamente suas intenções e preciso reconhecer esse erro”, escreveu. Massaro também defendeu a continuidade da gestão: “Acredito que a mudança se constrói pela constância e que dar continuidade a um trabalho é, muitas vezes, a única maneira de aprofundar suas transformações”. Ao final, declarou torcer para que Margareth siga à frente da pasta, aprofundando o trabalho desenvolvido.

