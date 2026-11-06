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Cultura

Artistas saem em defesa de Margareth Menezes no Ministério da Cultura

Nomes como Caetano Veloso e Daniela Mercury manifestaram apoio à ministra após grupo cobrar mudanças no comando da pasta

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 10h53 | Atualizado em 6 nov 2026, 10h59
Margareth Menezes, ministra da Cultura: alvo da oposição na Câmara dos Deputados
Margareth Menezes, ministra da Cultura: alvo da oposição na Câmara dos Deputados (Filipe Araújo/MinC/Divulgação)
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Artistas saem em defesa de Margareth Menezes no Ministério da Cultura Priorize VEJA no Google

Depois que mais de 200 nomes do meio artístico assinaram um manifesto cobrando mudanças no comando e na condução do Ministério da Cultura (MinC) a partir de 2027, artistas como Caetano Veloso, Maria Bethânia e Daniela Mercury vieram a público manifestar apoio à atual ministra da pasta, Margareth Menezes.

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A cantora Daniela Mercury foi uma das mais enfáticas na defesa da permanência da baiana no cargo. Em publicação nas redes sociais, ela relembrou o cenário encontrado por Margareth ao assumir o ministério, recriado após ter sido extinto durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. “O cenário era devastador. Ser Ministra da Cultura depois de um governo de desmanche das políticas voltadas às artes e à cultura brasileira foi e está sendo um desafio gigantesco. O nome de Margareth Menezes na liderança do mais brasileiro dos ministérios foi um alívio para nós, trabalhadores das artes, que conhecíamos de perto seu trabalho nos palcos e nos bastidores da cultura.”, escreveu.

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Daniela também destacou a trajetória da ministra como artista e gestora cultural e citou sua atuação na valorização da cultura afro-brasileira. “Margareth não é apenas uma grande artista. Ela é uma conhecedora profunda da cultura afro-brasileira e uma exímia produtora e gestora cultural”, afirmou. Ao final, foi direta: “Eu defendo a permanência da Ministra da Cultura, Margareth Menezes. A você, toda minha reverência”.

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Maria Bethânia também aproveitou o Dia Nacional da Cultura, celebrado nesta quinta-feira, 5, para publicar uma homenagem à ministra. Ao compartilhar uma foto ao lado de Margareth, a cantora escreveu: “Hoje é Dia Nacional da Cultura. Viva a Cultura Brasileira e a gestão da Ministra @margarethmenezes à frente do MinC”.

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Já Caetano Veloso manifestou apoio em uma publicação compartilhada no perfil de um coletivo ligado à produtora Paula Lavigne. “Gostaria que a paz reinasse no ambiente da criação cultural. Mando um abraço e um beijo à ministra Margareth Menezes que tanto conseguiu fazer para ressuscitar o Ministério da Cultura”, escreveu o cantor.

As manifestações acontecem após a divulgação do “Manifesto por mudanças na Cultura Lula 4”, que reúne artistas, intelectuais e trabalhadores do setor, entre eles Bruno Gagliasso, Ruth Rocha, Anna Muylaert e Fernando Morais. O documento pede uma renovação na política cultural do próximo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva e critica a falta de um projeto estruturado para o setor. Embora não cite Margareth nominalmente, o texto questiona a condução do ministério nos últimos quatro anos.

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Após a repercussão, Johnny Massaro, um dos artistas que assinou o manifesto, se pronunciou em suas redes sociais, reconhecendo o trabalho realizado pela ministra e sua equipe nos últimos quatro anos e admitiu ter interpretado de forma errada as intenções. “Em meio à correria da vida, não dediquei ao texto a atenção que deveria, interpretei equivocadamente suas intenções e preciso reconhecer esse erro”, escreveu. Massaro também defendeu a continuidade da gestão: “Acredito que a mudança se constrói pela constância e que dar continuidade a um trabalho é, muitas vezes, a única maneira de aprofundar suas transformações”. Ao final, declarou torcer para que Margareth siga à frente da pasta, aprofundando o trabalho desenvolvido.

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