Artistas portugueses cancelam participação em festival com Jerry Seinfeld; saiba motivo

Diversos artistas cancelaram a participação em um festival de comédia em Portugal, o primeiro MEO Commedia a La Carte Fest ( Festival Internacional de Humor de Lisboa). A atriz Inês Aires Pereira, por exemplo, anunciou no sábado, 5, que seu espetáculo Namastê seria retirado da programação, justificando sua decisão com o fato de que “um dos nomes defende insistentemente ideias e atos que considero indefensáveis”. Ela também acrescentou em sua publicação nas redes sociais : “Não podemos relativizar ou normalizar um genocídio”.

A dupla de comediantes Cebola Mol, formada por Eduardo Madeira e Filipe Homem Fonseca, também anunciou no sábado que não se apresentaria no festival. “Celebraremos a justiça, a liberdade e a alegria com vocês em outra ocasião”, escreveram eles nas redes sociais.

A primeira edição do Festival Internacional do Humor de Lisboa acontecerá de 29 de outubro a 1 de novembro, com o comediante americano Jerry Seinfeld como a principal atração. O humorista tem demonstrado apoio aberto a Israel em meio ao conflito em curso entre Israel e Gaza.

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