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Cultura

Artistas pedem mudança de comando no Ministério da Cultura em manifesto

Documento assinado por Bruno Gagliasso, Johnny Massaro, Ruth Rocha e Jefferson De cobra uma nova política cultural no quarto mandato de Lula

Por Lucas Almeida 4 nov 2026, 12h04 | Atualizado em 4 nov 2026, 12h33
Quatro pessoas em retratos individuais: um homem jovem de cabelo escuro e terno xadrez, um homem negro de óculos azuis e camisa estampada, uma senhora de cabelos grisalhos e colar de pérolas segurando um livro, e um homem de cabelo grisalho e camisa escura aberta
Johhny Massaro, Jefferson De, Ruth Rocha e Bruno Gagliasso (@johnnyomassaro/@jefersondebr/@ruthrochaoficial/@brunogagliasso/Instagram)
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Parte da classe artística que apoiou a campanha de Lula decidiu cobrar o presidente antes do início do novo mandato. O “Manifesto por mudanças na Cultura Lula 4”, que circula desde terça-feira, 3, pede uma renovação no comando e na condução do Ministério da Cultura (MinC) a partir de janeiro de 2027. “Nosso apoio não se deu pelo resultado da atual gestão do MinC nesses quatro anos. O que nos fez vencer esta eleição é o sentimento de que pertencemos ao mesmo povo, sem nos reduzir a grupos que se digladiam por recursos públicos”, diz o documento. A ministra Margareth Menezes não é citada no texto.

A lista de signatários reúne nomes do cinema, do teatro, da música, da literatura e das artes visuais. Assinam o texto os atores Bruno Gagliasso, Johnny Massaro e Marcélia Cartaxo, os cineastas Anna Muylaert, Laís Bodanzky, Jefferson De e Eryk Rocha, os escritores Ruth Rocha, Fernando Morais e Xico Sá, o artista plástico Paulo Bruscky e Milton Sales, fundador dos Racionais MC’s. Também aderiram entidades como o Fórum Nacional de Dança e o Movuca, movimento de trabalhadores da cultura do Rio de Janeiro.

O grupo reconhece a importância da recriação do ministério, extinto no governo Bolsonaro. No entanto, afirma que a pasta teve recursos significativos e não conseguiu desenvolver um projeto para a cultura brasileira. Segundo o texto, a atuação do MinC parece resumir-se a “uma falida gestão de editais e de defesa de leis de renúncia fiscal”.

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O documento usa o próprio discurso de vitória de Lula, feito na noite de 25 de outubro, como argumento. Na ocasião, o presidente disse: “Essa eleição me ensinou muitas lições. Quero dizer que vamos mudar o jeito de governar este país.” Os artistas defendem que essa mudança passe pela Cultura. Leia o manifesto na íntegra.

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A cobrança não é nova. Em setembro, ainda durante a campanha, um grupo de artistas e intelectuais lançou o manifesto “A cultura está com Lula e pede mudanças”, que já pedia um novo ciclo no Ministério da Cultura.

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