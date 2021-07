Artistas famosos criam versões sussurradas e “calmantes” de seus hits

Fenômeno no YouTube em 2019, o ASMR (sigla em inglês para “resposta meridional sensorial autônoma”) parecia felizmente morto e enterrado em 2021. Mas eis que, de surpresa, nesta quinta-feira, 8, cinco ídolos da música pop o ressuscitaram, interpretando suas próprias músicas no formato. Para quem passou incólume pela modinha e não tem ideia do que se trata, uma explicação pejorativa (e certeira) para ASMR seria: “conversa mole para boi dormir”. Já a descrição, digamos, mais educada poderia ser: “um cafuné virtual”. Em resumo, o ASMR é uma técnica segunda a qual uma pessoa sussurra ao microfone enquanto faz barulhinhos com as mãos ou com objetos estranhos que, em tese, poderiam acalmar os ouvintes ou provocar arrepios e outras coisinhas mais. É, sustentam os entusiastas da coisa, um senhor tônico musical para embalar uma noite de sono.

A convite da Deezer, artistas como Alicia Keys, Tom Jones, Ava Max, James Blunt e Yungblud regravaram suas canções no formato, sussurrando as letras, com um fundo sonoro de sons da natureza, ondas do mar e até batimentos cardíacos. De acordo com a empresa, uma pesquisa com 12 000 pessoas teria apontado que 60% dos entrevistados gostam de ASMR. O resultado é que as músicas dos artistas participantes, que não eram ruins em sua forma original, se transformaram em algo chato e insosso nessas versões balbuciadas.

O projeto da Deezer, no entanto, guarda uma novidade. Ele foi criado para divulgar que a empresa vai disponibilizar suas músicas com a tecnologia 360 Reality Audio. Neste caso, aí sim, trata-se de uma boa notícia. Até então, a qualidade máxima das músicas disponibilizadas pela Deezer era em alta-fidelidade, enquanto concorrentes como a Tidal já chegaram ao mercado com a opção de ouvir músicas em formato Master e também em 360. Os dois formatos, no entanto, só são perceptíveis caso o ouvinte esteja usando um fone de ouvido de boa qualidade ou tenha um sistema de som um pouco superior do que a média. Neste caso, a diferença é perceptível e capaz fazer a pessoa praticamente imergir na música.

No caso do ASMR da Deezer, convenhamos, tanto faz ouvir Alicia Keys e James Blunt sussurrando em baixa ou alta fidelidade faixas como Falling e You’re Beautiful. O efeito é um só: vontade de puxar um belo ronco.