Arthur Aguiar reclama sobre exposição de dívidas financeiras

Arthur Aguiar fez um desabafo nesta quarta-feira, 30, após ver seu nome envolvido em polêmicas financeiras. Nos Stories do Instagram, o ator e campeão do BBB 22 reclamou sobre a exposição de uma ação de despejo e sobre uma dívida de 400 mil reais em cartões de crédito.

“É triste ver como não existe mais limite pra nada. O importante é gerar cliques, engajamento, likes, comentários, independente do que isso pode gerar de dano no outro. A pergunta que deixo é: será que você que publica esse tipo de notícia ou você que cria meme, que cria vídeo debochando da vida do outro, aguentaria se fosse com você? Você suportaria ver outras pessoas expondo a sua vida, da sua família, situações que não cabe a elas falarem ou julgarem? Você aguentaria?”, publicou Arthur.

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