Arnold Schwarzenegger faz acordo inusitado para guardar lembrança de filme

Arnold Schwarzenegger encontrou uma maneira curiosa de manter consigo uma lembrança de um de seus personagens mais marcantes. O ator paga apenas 1 dólar por ano (cerca de 5 reais) à Warner Bros. para ficar com o traje usado como Mr. Freeze em Batman & Robin (1997).

A história foi resgatada recentemente de uma entrevista do produtor Peter Macgregor-Scott, ao The Hollywood Reporter, em 2018. Na ocasião, ele contou que Schwarzenegger ficou interessado em levar o figurino para casa após as filmagens. Como o estúdio costuma manter roupas e objetos de seus filmes em seu acervo, o ator precisou negociar diretamente com a Warner.

A solução encontrada foi um contrato de empréstimo pelo valor simbólico de 1 dólar anual. O traje permanece com Schwarzenegger e é tratado como uma peça de coleção. Curiosamente, a lembrança vem de um filme que está entre os mais mal avaliados da franquia Batman, embora o visual de Mr. Freeze tenha se tornado um dos elementos mais lembrados da produção.