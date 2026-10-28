Armando Babaioff denuncia vandalismo contra peça em São Paulo

A produção de Tom na Fazenda, espetáculo estrelado por Armando Babaioff, denunciou uma série de atos de vandalismo contra a divulgação da peça em Cerquilho, no interior de São Paulo. Segundo a equipe, banners e outros materiais publicitários vêm sendo rasgados e depredados nas últimas semanas, às vésperas das apresentações marcadas para sexta-feira, 30, e sábado, 31, no Teatro Municipal da cidade. Os responsáveis pelos danos não foram identificados, e a produção classificou os episódios como uma tentativa de boicote.

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O episódio ocorre justamente no retorno do espetáculo ao Brasil, após uma turnê internacional com apresentações em Nova York e Londres. Em comunicado, a equipe pediu ajuda para divulgar as sessões, já que os ataques estariam comprometendo a comunicação com o público. “Nada pode ser mais forte e maior do que o fazer teatro”, afirmou a produção. Com direção de Rodrigo Portella, a montagem aborda temas como homofobia, repressão e violência ao acompanhar um jovem que visita a família do namorado morto e descobre que os parentes desconheciam a orientação sexual do rapaz.

Baseada no texto do dramaturgo canadense Michel Marc Bouchard, a peça estreou em 2017 e já passou por países como França, Canadá e Reino Unido, acumulando prêmios nacionais e internacionais.

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