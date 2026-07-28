Ariana Grande processa supostos hackers por vazamento de vídeos e músicas inéditas

Uma invasão nas contas digitais de fotógrafos e produtores que trabalharam com Ariana Grande resultou no roubo e vazamento de fotos, vídeos e músicas inéditas da cantora. Na última segunda-feira, 27, Ariana entrou com uma ação contra 100 indivíduos não identificados na Justiça da Califórnia, pedindo a identificação da pessoa por trás das invasões.

Os supostos hackers estariam vendendo o material obtido na invasão na dark web, uma camada oculta da internet que exige ferramentas específicas para ser acessada. De acordo com Ariana, os criminosos cobram “somas significativas de dinheiro” pelos registros, causando “dano substancial e irreparável”.

Além dos responsáveis pela invasão, também foram acusadas pessoas e empresas que teriam ajudado a distribuir o material, oferecido a potenciais compradores ou o adquirido.

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