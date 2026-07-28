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Cultura

Ariana Grande processa supostos hackers por vazamento de vídeos e músicas inéditas

Cantora entrou na Justiça contra 100 pessoas na Justiça da Califórnia

Por Flávio Monteiro 28 jul 2026, 17h08 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h24
Ariana Grande em evento da Academia de Hollywood -
Ariana Grande em evento da Academia de Hollywood (//Getty Images)
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Ariana Grande processa supostos hackers por vazamento de vídeos e músicas inéditas Priorizar nos meus resultados Google

Uma invasão nas contas digitais de fotógrafos e produtores que trabalharam com Ariana Grande resultou no roubo e vazamento de fotos, vídeos e músicas inéditas da cantora. Na última segunda-feira, 27, Ariana entrou com uma ação contra 100 indivíduos não identificados na Justiça da Califórnia, pedindo a identificação da pessoa por trás das invasões.

Os supostos hackers estariam vendendo o material obtido na invasão na dark web, uma camada oculta da internet que exige ferramentas específicas para ser acessada. De acordo com Ariana, os criminosos cobram “somas significativas de dinheiro” pelos registros, causando “dano substancial e irreparável”.

Além dos responsáveis pela invasão, também foram acusadas pessoas e empresas que teriam ajudado a distribuir o material, oferecido a potenciais compradores ou o adquirido.

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