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Cultura

Apresentadores de TV que amargam audiência pífia: ninguém lembra que estão no ar

Análise: cinco atrações que têm dificuldade de encontrar público cativo

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 07h00
Colagem de seis apresentadores de TV brasileiros sorrindo: um homem jovem, um homem de terno azul gesticulando, um homem de jaqueta preta, uma mulher de blusa rosa, uma mulher de blazer branco e um homem de camisa polo preta
Lucas Guimarães, Darlisson Dutra, Fernando Fontana, Katiuzia Rios e Renato e Cristiane Cardoso (Reprodução/Divulgação)
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“Quem não é visto não é lembrado”, diz a máxima popular. A coluna GENTE resolveu dar uma forcinha a alguns nomes que estão no ar na TV aberta, mas que a muito custo o telespectador demora a lembrar o nome do programa ou mesmo a emissora da qual fazem parte. São a chamada “segunda divisão” de um posto nobre da televisão: com pouca visibilidade nacional, as atrações registram índices muito baixos e dificuldade para encontrar público fiel. A seguir, cinco exemplos difíceis de aturar:

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Lucas Guimarães, do Eita, Lucas!, no SBT. O programa chegou a registrar apenas 1,6 ponto na Grande São Paulo em maio. Desde entao não se afasta muito dessa marca. Em outubro, surgiram notícias de dificuldades para renovar o projeto em 2027, após a perda de patrocínio. Lucas traz uma questão interessante: tem milhões de seguidores nas redes sociais, mas encontra dificuldade para converter popularidade digital em audiência televisiva.

Darlisson Dutra, do Se Liga, Brasil, no SBT. O jornalista comanda o matinal, que marcou 1,8 ponto na segunda-feira, 2. É um nome que exemplifica a dificuldade de consolidar novos apresentadores na televisão aberta.

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Fernando Fontana, do Bola na Rede, na RedeTV!. Comanda a atração esportiva que registrou 0,1 ponto na segunda-feira, 2. É um caso bastante representativo de atração com alcance restrito.

Katiuzia Rios, do Brasil do Povo, na RedeTV!. Assumiu o jornalístico depois da saída de Datena. Na segunda-feira, 2, a atração marcou 0,1 ponto. É uma profissional com trajetória regional, ainda pouco conhecida nacionalmente.

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Renato e Cristiane Cardoso, do The Love School, na Record TV. O programa de relacionamento também aparece entre as atrações de baixa audiência na TV aberta, com 0,4 ponto no começo da semana.

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