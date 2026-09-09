Apresentadora pede demissão do SBT e sai reclamando de salário

Carol Lekker decidiu deixar o SBT após concluir que o salário recebido pela função no programa Fofocalizando não era suficiente para bancar seus custos de vida em São Paulo. Em vídeo publicado no Instagram, a apresentadora revelou que pediu um aumento à emissora, mas, diante da impossibilidade de reajuste, combinou o encerramento do vínculo.

Ela revelou que ganhava cerca de 10 mil reais mensais e explicou sua realidade financeira. “Não tenho carteira de motorista, não dirijo e preciso de Uber. Da minha casa no SBT é 150 reais, para ir e voltar. Todo dia, gasto 300 reais. Mais meu aluguel 3 mil reais e pouco, mais a minha comida. Combinei que cumpriria até o final. Realmente não queria sair do SBT. Só que não dá para mim. Pedi um aumento, mas infelizmente agora não é possível”.

Em nota, o SBT afirmou que “agradece por todo o trabalho realizado durante esses sete meses e deseja sucesso em seus próximos desafios”.

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