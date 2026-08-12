Apresentadora Joanna de Assis é demitida após 20 anos na Globo

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Joanna de Assis, apresentadora do programa Tá On do SporTV, foi demitida da TV Globo após duas décadas na emissora. A decisão se deve a um processo de reorganização do canal esportivo, que passará por mudanças em sua programação e apostará em um novo modelo de exibição. A jornalista, que esteve na Globo desde 2006, não se pronunciou sobre o desligamento.

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À frente do programa Tá On, do SporTV, há pouco mais de um ano, a apresentadora Joanna de Assis foi demitida da TV Globo após duas décadas trabalhando na emissora. A decisão teria sido tomada por um processo de reorganização do canal esportivo, que irá mudar sua programação e apostar em um novo modelo de exibição.

Joanna trabalhava na Globo desde 2006 e atuou como repórter em transmissões e foi correspondente internacional dos Estados Unidos em 2016. A jornalista também cobriu eventos esportivos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, chegando a participar do programa Bem, Amigos!, comandado por Galvão Bueno.

Em março de 2025, a profissional assumiu o comando do Tá On, parte da programação vespertina do SporTV, sendo essa a primeira oportunidade de Joanna como titular em um programa esportivo. Ela também fazia parte do rodízio de apresentadores do Globo Esporte SP aos sábados. Até agora, a apresentadora não comentou a decisão da emissora.

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