Apresentadora Joanna de Assis é demitida após 20 anos na Globo
Jornalista comandava o programa 'Tá On', do SporTV, desde março de 2025
À frente do programa Tá On, do SporTV, há pouco mais de um ano, a apresentadora Joanna de Assis foi demitida da TV Globo após duas décadas trabalhando na emissora. A decisão teria sido tomada por um processo de reorganização do canal esportivo, que irá mudar sua programação e apostar em um novo modelo de exibição.
Joanna trabalhava na Globo desde 2006 e atuou como repórter em transmissões e foi correspondente internacional dos Estados Unidos em 2016. A jornalista também cobriu eventos esportivos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, chegando a participar do programa Bem, Amigos!, comandado por Galvão Bueno.
Em março de 2025, a profissional assumiu o comando do Tá On, parte da programação vespertina do SporTV, sendo essa a primeira oportunidade de Joanna como titular em um programa esportivo. Ela também fazia parte do rodízio de apresentadores do Globo Esporte SP aos sábados. Até agora, a apresentadora não comentou a decisão da emissora.
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